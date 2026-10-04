La FIA afirma que ni ella ni los equipos habían "detectado" los errores de software

Max Verstappen en Sepang - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) ha asegurado que una "combinación sin precedentes" de factores técnicos y ambientales ha provocado el caos que se vivió en la salida del Gran Premio de Baréin de Fórmula 1, celebrado este domingo en el circuito de Sepang (Malasia), y ha recalcado que ni ella "ni los equipos" habían "detectado" los errores de software.

"Durante la vuelta de formación previa al Gran Premio de Baréin en Malasia, una combinación sin precedentes de bajo régimen de revoluciones del motor, condiciones de baja adherencia, ajustes de gestión de energía para lluvia y la configuración de los sectores del circuito de Sepang provocó una pérdida de potencia imprevista en varios monoplazas", comenzó la FIA en su comunicado.

"Como consecuencia, el departamento técnico de la FIA eliminó la restricción del límite de energía en los sectores afectados mediante una actualización de software distribuida a todos los competidores durante el retraso de la carrera causado por las fuertes lluvias, lo que permitió a los equipos realizar los cambios necesarios en la unidad de potencia antes del inicio de la carrera", continuó.

Una lluvia torrencial en Sepang obligó a retrasar 40 minutos sobre el horario previsto el inicio, y tras la primera salida en mojado los coches comenzaron a detenerse incomprensiblemente sobre la pista. La bandera roja ondeó en pista mientras los coches regresaban al 'pitlane' por el apagón múltiple en las unidades de potencia. La falta de comunicación de la organización, que no ofreció ninguna información de lo sucedido, contribuyó a alargar una incertidumbre que todavía no se había despejado más de una hora y media después, cuando se reanudó la carrera.

Ahora, la FIA anuncia que realizará una investigación de lo ocurrido. "Este problema no había sido detectado ni por la FIA ni por los equipos durante las pruebas o las vueltas hacia la parrilla de salida. La FIA, junto con los equipos y los fabricantes de unidades de potencia, llevará a cabo un análisis exhaustivo de la incidencia", finalizó.