La FIA confirma que la Fórmula 1 cerrará la temporada en Catar y Abu Dabi

Archivo - Mohammed ben Sulayem, presidente de la FIA, en el Gran Premio de España 2026 de F1. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed ben Sulayem, confirmó que, pese al conflicto en Oriente Medio, la Fórmula 1 cerrará la temporada con los Grandes Premios previstos en Catar y Abu Dabi, ya que están "totalmente preparados y comprometidos a ofrecer dos fines de semana excepcionales".

"Estamos listos para Catar y Abu Dabi. Estamos totalmente preparados y comprometidos a ofrecer dos fines de semana excepcionales y un final espectacular para el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de la FIA", escribió el dirigente en su perfil de la red social 'Instagram'.

El conflicto en Oriente Medio, que obligó a cancelar el Gran Premio de Arabia Saudi y a mover el de Baréin al trazado de Sepang (Malasia), dejaban en duda también la disputa de las dos últimas carreras de la temporada en los circuitos de Lusail (Catar) -del 27 al 29 de noviembre- y Yas Marina (Abu Dabi) -del 4 al 6 de diciembre-, aunque finalmente sí se correrá allí, descartando Ben Sulayem la suspensión del GP en Catar y correr en Imola como último fin de semana.

"Estamos deseando dar la bienvenida a pilotos, equipos y aficionados a dos circuitos emblemáticos para un final de temporada inolvidable", rezó el texto escrito por el presidente de la FIA en sus redes sociales, acompañando una serie de imágenes en las que confirmó que "ha comenzado la cuenta atrás para Catar y Abu Dabi". "Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros socios para garantizar que todo esté a punto para nuestros pilotos, equipos y aficionados", concluyó el mensaje de Ben Sulayem en 'Instagram'.

.