Gucci dará nombre a la escudería de Alpine F1 a partir de 2027

Archivo - May 13, 2025, New York, United States: A Gucci store is seen on Fifth Avenue in Manhattan, New York City. - Europa Press/Contacto/Jimin Kim - Archivo

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La firma de moda Gucci ha anunciado su alianza con BWT Alpine Formula One Team para convertirse en el patrocinador principal de dicho equipo a partir del Campeonato del Mundo de 2027, demostrando "ambición mutua" y también "valores compartidos" para crear "una nueva plataforma empresarial y experiencial".

Así lo describió Alpine este miércoles en su página web. "Impulsada por la ambición mutua y los valores compartidos, esta colaboración da origen a Gucci Racing, una nueva plataforma empresarial y experiencial basada en los valores de rendimiento, precisión, disciplina y excelencia, que fusiona el lujo y el deporte", añadió la nota de prensa.

"La alianza con Alpine Formula One Team representa su primer ámbito de expresión. Gucci Racing cobra vida a través de un logotipo exclusivo, que presenta la icónica doble G entrelazada de la firma junto con el nombre Gucci Racing", explicó el mismo comunicado oficial.

Ese texto apuntó que el Mundial de Fórmula 1 "representa una plataforma de alcance global sin precedentes, que ofrece acceso a una audiencia cada vez más diversa y selecta, en rápida expansión, en mercados estratégicos clave; un entorno que permite a Gucci reforzar el atractivo, la visibilidad y la relevancia cultural de la marca a una escala y con una frecuencia que pocas otras plataformas pueden ofrecer".

"Gucci siempre se ha movido en la intersección de la tradición, la innovación y la cultura contemporánea, y el automovilismo deportivo encaja a la perfección en este contexto. Esta alianza aúna la audaz creatividad de Gucci con la excelencia en ingeniería y la ambición competitiva de uno de los equipos más dinámicos de la F1", agregó la nota.

"Con el equipo actualmente en una sólida quinta posición y sus pilotos consolidando su buen momento en pista esta temporada --y con una clara proyección de progreso--, esta colaboración refleja el compromiso de Gucci con la renovación energética y la influencia global", indicó la nota tras destacar "la herencia automovilística del Grupo Renault".

"Concebida para ir mucho más allá de la presencia en pista, la alianza se activará a través de diversas iniciativas durante las próximas temporadas --desde contenido y productos hasta experiencias exclusivas para clientes de alta gama y colaboraciones exclusivas-- con la ambición de construir una plataforma distintiva y de gran impacto a largo plazo", señaló la escudería Alpine en su comunicado de prensa.

Francesca Bellettini, presidenta y directora ejecutiva de Gucci, se alegró por el pacto sellado. "Gucci se convierte en la primera firma de moda de lujo en ser patrocinador principal de la F1. Esto refleja nuestra ambición por la marca y el papel que queremos que Gucci desempeñe en este escenario. La F1 representa hoy una convergencia única de rendimiento, cultura y alcance global", reiteró.

Más adelante dijo que Alpine "es el socio ideal para hacer realidad" esa "visión". "Gucci Racing es más que una presencia en la parrilla: es una expresión de quiénes somos y hacia dónde queremos llevar la marca. Y aún hay mucho más por venir. Agradecemos a Alpine y a todo el Grupo Renault por compartir esta ambición con nosotros", concluyó al respecto.