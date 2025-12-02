Hadjar será el compañero de Verstappen en Red Bull en 2026

Archivo - EL piloto francés Isack Hadjar (izquierda), de Racing Bulls, saluda al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) en el GP de Países Bajos 2025. - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto francés Isack Hadjar será el compañero del neerlandés Max Verstappen en el equipo Red Bull para la temporada 2026 de Fórmula 1, ascendiendo desde el 'filial' Visa Cash App Racing Bulls y ocupando la plaza del japonés Yuki Tsunoda, según confirmó la escudería austriaca este martes.

Hadjar, de 21 años, ha pasado la prueba en Racing Bulls tras una temporada "impresionante" en su debut como 'rookie', según destacó Red Bull en su página web. "Junto al cuatro veces campeón del mundo Max (Verstappen), Isack formará un dúo listo para afrontar una nueva era en la Fórmula 1", rezó el comunicado.

El francés ha superado ya los 50 punto en el Mundial a falta de una carrera, en un 2025 en el que ha sido al menos 'top 10' en una decena de Grandes Premios y en el que logró subirse al tercer cajón del podio en Zandvoort.

"Estoy muy agradecido con Red Bull por darme la oportunidad y la confianza de competir al más alto nivel. Después de todo el esfuerzo que he realizado desde que me uní al equipo junior, es una gran recompensa. He tenido muchos altibajos y ellos siguieron creyendo en mí. Este año ha sido absolutamente increíble; he aprendido mucho y he conseguido mi primer podio. Me siento listo para ir a Red Bull y estoy feliz y orgulloso de que ellos también lo sientan", valoró el francés.

El ascenso de Hadjar provoca la salida, aunque solo de la plantilla de pilotos oficiales, de Tsunoda, en Red Bull desde el GP de Japón y que apenas suma 33 puntos en el campeonato. "Yuki ha competido en más de cien carreras, primero con Racing Bulls, antes de convertirse en el décimo piloto junior de Red Bull en competir para Red Bull Racing", expresó el equipo en el comunicado, en el que confirmó que el nipón será ahora piloto de pruebas y reserva de Red Bull para 2026.

"Yuki lleva siete años corriendo con los colores de Red Bull y he tenido el placer de trabajar con él en ambos equipos. A lo largo de sus cinco temporadas en la F1, se ha convertido en un piloto completo, bueno a una sola vuelta los sábados y capaz de salidas excepcionales y una excelente técnica de carrera los domingos", destacó Laurent Mekies, CEO y director de Red Bull.

En cuanto a Hadjar, Mekies destacó su "gran madurez" y su "rápido aprendizaje". "Y lo más importante, ha demostrado la velocidad pura, requisito fundamental en este deporte. ¡Creemos que Isack puede brillar junto a Max y crear magia en la pista! 2026 será un gran desafío para el equipo y para Red Bull", agregó.