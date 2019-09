Juan Manuel Correa, "estable" tras ser operado de fracturas en ambas piernas y de una lesión espinal

Actualizado 01/09/2019 11:22:34 CET

CORREA Juan Manuel (usa), Development Driver of Alfa Romeo Racing, portrait during the 2019 Formula One World Championship, Grand Prix of Hungary from august 1 to 4, Hungaroring, Budapest - Photo Florent Gooden / DPPI - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europapress

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) - El piloto estadounidense Juan Manuel Correa, envuelto el sábado en el accidente que costó la vida al francés Anthoine Hubert, ha sido operado de fracturas en las dos piernas y de una lesión espinal menor y se encuentra estable en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital de Lieja al que fue trasladado tras el incidente. "Sufriendo fracturas en ambas piernas y una pequeña lesión espinal, Correa se sometió a una operación y está descansando en Cuidados Intensivos", informa su equipo, el Sauber Junior Team by Charouz, a través del parte médico oficial. Además, señala que la condición del piloto de origen ecuatoriano es "estable". "Fue llevado en helicóptero a un hospital donde se sometió a la operación. Juan Manuel permaneció consciente todo el tiempo hasta su entrada en la sala de operaciones", indica. Este sábado a las 17.07 horas, durante la primera de las carreras disputadas en el circuito de Spa-Francorchamps, novena cita del campeonato de Fórmula 2, los franceses Anthoine Hubert (BWT Arden), Giuliano Alesi (Trident) y el ecuatoestadounidense Juan Manuel Correa (Sauber Junior Team by Charouz) se vieron envueltos en un grave accidente en la segunda vuelta. El incidente se produjo en la curva Raidillon, cuando el monoplaza de Hubert, tras evitar un choque con Alesi, se fue contra las protecciones y al volver a pista fue arrollado por el coche del de Quito. La carrera fue inmediatamente suspendida. Horas después, la FIA confirmó el fatal desenlace del piloto de 22 años, campeón de GP3 Series en 2018. "La FIA lamenta informar que el piloto Anthoine Hubert no pudo superar las lesiones del accidente y falleció a las 18:35", anunció.