Leclerc lidera los libres pero los Red Bull apuntan a ser la referencia en Sepang

El Ferrari de Charles Leclerc durante los entrenamientos libres del GP de Baréin en Sepang. - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ha sido el más rápido en los primeros entrenamientos libres del GP de Baréin, que se disputa en el circuito de Sepang (Malasia), con un tiempo de 1:37.528, seguido del Red Bull de Isack Hasjar, a 0.099 segundos, y Lando Norris (McLaren), a 0.137 segundos, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) acabó en la 15ª posición a 1.950 segundos del mejor tiempo y Carlos Sainz 17º a 2.402 segundos.

Charles Leclerc ha sido el más rápido en la jornada de viernes del GP de Baréin en Sepang. El piloto de Ferrari paró el crono en 1:37.528 con el neumático más blando durante la segunda sesión de entrenamientos libres. Una vuelta que permite a los de Maranello volver a lo más alto de la tabla de tiempos en unos entrenamientos cronometrados por primera vez desde los Libres 1 del GP de Italia.

Pero pese a que la vuelta más rápida tuvo a un Ferrari como protagonista, el rendimiento más destacado de la jornada de viernes es el de Red Bull. El equipo austriaco parece destacarse como gran alternativa a Mercerdes en Sepang, después de que Max Verstappen liderara los Libres 1 y acabara en cuarta posición en los Libres 2, en los que marcó su mejor vuelta, a 0.257 segundos, con neumático medio. Además, su compañero de equipo, Hadjar, acabó tercero y segundo en los Libres 1 y 2, respectivamente.

Mucho más tapados estuvieron los líderes del mundial de constructores y favoritos para sumar tierras malayas su cuarta victoria consecutiva, los Mercedes. Pese a la segunda posición de George Russell en la primera sesión, en la segunda acabaron con el coche del británico en la séptima y el líder del mundial, Kimi Antonelli, octavo. Eso sí, igual que Verstappen, ninguno de ellos montó el juego de neumáticos blando en los Libres 2, en los que se quedaron a poco más de dos décimas del tiempo del neerlandés con el mismo compuesto.

Y el cuarto equipo en discordia, al menos por lo mostrado en la primera jornada del Gran Premio, sería McLaren. Los coches 'papaya' estuvieron desaparecidos en los Libres 1 con Oscar Piastri 11º y Lando Norris 12º, pero ya en la segunda sesión escalaron posiciones hasta la tercera en el caso del inglés y la sexta en el del australiano.

En cuanto a los españoles, el Aston Martin de Fernando Alonso dejó mejores sensaciones que el Williams de Carlos Sainz. El asturiano firmó un 14º y 15º puesto en los Libres 1 y 2, respectivamente, quedándose a menos de un segundo del Top 10. Por su parte, Carlos Sainz consiguió su mejor tiempo en los Libres 2, en los que acabó en 17ª posición, mientras que sufrió más en la primera toma de contacto, en la que acabó 20º.