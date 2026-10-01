Mercedes prueba su monopolio en un inédito GP de Baréin en Sepang

Recta de meta del circuito de Sepang, donde se disputa este fin de semana el GP de Baréin. - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fórmula 1 afronta este fin de semana la decimosexta cita de la temporada con la disputa del Gran Premio de Baréin, un evento que en esta ocasión tendrá lugar en el circuito de Sepang (Malasia), y al que los Mercedes llegan con mejoras y como grandes favoritos después de haberse llevado la victoria en los tres últimos Grandes Premios, mientras que el renovado Fernando Alonso (Aston Martin) se aferra a la lluvia y Carlos Sainz (Williams) es optimista tras el paso adelante en Bakú.

El 'Gran Circo' regresa al circuito de Sepang nueve años después, aunque este vez no lo hará bajo la denominación del GP de Malasia. El conflicto en oriente medio obligó a la suspensión del GP de Baréin el pasado mes de abril, y ahora hará que, pese a celebrarse, lo haga fuera del territorio del país y de su habitual trazado, Shakir. Una carrera que será la segunda de una trilogía que arrancó en Bakú el pasado fin de semana y que se cerrará en Singapur el próximo.

Mucho ha cambiado la situación desde 2017. En aquella ocasión, Max Verstappen se llevó el triunfo por delante de Lewis Hamilton, entonces en Mercedes, y Daniel Ricciardo. De hecho, estos dos primeros y Fernando Alonso son los únicos pilotos de la actual parrilla que han conseguido el triunfo en una carrera en Sepang, un trazado en el que el motor será clave con dos grandes rectas de unos 900 metros cada una, aunque también exigirá a nivel aerodinámico.

Una carrera que podría estar marcada por las condiciones meteorológicas, ya que hay previsión de lluvia para todo el fin de semana. Así, los pilotos podrían tener que hacer frente a condiciones de mojado por primera vez en la temporada y con la nueva normativa. Y, en el caso de que la carrera transcurra en seco, el desgaste de los neumáticos de un asfalto caracterizado por ser muy abrasivo podría ser decisivo.

Sean las que sean las condiciones de clasificación y carrera, Mercedes parte con el claro favoritismo. Las 'flechas plateadas' llegan a Sepang después de haber conseguido la victoria en las tres últimas carreras --dos Antonelli y una Russell--. Además, los de Totto Wolf traen al GP de Baréin mejoras en el chasis que podrían darle una rendimiento superior de unas tres décimas por vuelta.

En esas, será clave que Russell de continuidad a su victoria en Bakú y gane la partida a su compañero Kimi Antonelli si quiere mantener vivas sus opciones en el mundial. Actualmente, la ventaja del italiano es de 66 puntos con respecto al británico a falta de ocho carreras por disputar, lo que hace que para asaltar la primera posición necesite recortar una media de más de 8 puntos por Gran Premio. Así, la novena victoria de la temporada para Antonelli supondría casi un 'jaque mate' al título.

Y tras los Mercedes, el abanico de aspirantes se abre. McLaren apunta a ser el segundo coche más rápido sobre el asfalto de Sepang, aunque Max Verstappen y su Red Bull, así como los Ferrari, intentarán consolidarse como alternativa. Los de Woking han sido los únicos capaces de arrebatarle triunfos a Russell y Antonelli desde Silvestone. En ambos casos la victoria fue para Lando Norris, que se encuentra en un gran estado de forma. Además, en el GP de Baréin podría superar a Hamilton en el mundial de pilotos y escalar a la tercera plaza.

En el caso de Verstappen, el tetracampeón del mundo ha subido al podio en seis de las últimas ocho carreras --cuatro segundos puestos y dos terceros--, y buscará en Malasia un triunfo que se le sigue resistiendo en 2026. Por su parte, los Ferrari, en mitad de la enésima crisis interna del curso, parecen haber perdido fuelle y necesitan volver al podio, que no pisan desde Spa, para sofocar las críticas a la vez que mantener a raya a McLaren en el Mundial de constructores.

En el lado de los españoles, Carlos Sainz espera confirmar en Sepang la mejoría del Williams ofrecida en Bakú, donde acabó en el Top 10 por primera vez desde Canadá. Además, las condiciones de un circuito exigente como Sepang, servirán de test definitivo para evaluar las mejoras introducidas por el equipo británico en Azerbaiyán, con la bajada de peso como principal novedad.

Más duro apunta a ser el fin de semana para Aston Martin y Fernando Alonso, que anhelan que la lluvia haga su presencia por primera vez en la temporada en Malasia. Esto permitiría que la abismal diferencia de rendimiento del motor Honda, gran lastre del coche verde durante toda la temporada, se minimizara con el resto. Aun así, se espera que el asturiano, renovado esta semana por una temporada más, y Lance Stroll vivan en la parte trasera de la tabla de tiempos durante todo el fin de semana.

--HORARIOS DEL GRAN PREMIO DE BARÉIN 2026:

-Viernes 2 de octubre.

Entrenamientos Libres 1 06.30.

Entrenamientos Libres 2 10.00.

-Sábado 3.

Entrenamientos Libres 3 06.30.

Calificación10.00.

-Domingo 4.

Carrera 09.00.