Liam Lawson y Arvid Lindblad renuevan con Racing Bulls para 2027

Archivo - Los pilotos de Racing Bulls Arvid Lindblad (i) y Liam Lawson llegan al circuito Red Bull Ring de Spielberg (Austria) antes del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 - Erwin Scheriau/APA/dpa - Archivo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto neozelandés Liam Lawson y el británico Arvid Lindblad continuarán como pareja de pilotos oficiales de la escudería de Fórmula 1 Visa Cash App Racing Bulls durante el Campeonato del Mundo de 2027, según ha confirmado este jueves el equipo en un comunicado oficial, dando así continuidad a un proyecto que mantiene a la estructura en la pelea por alcanzar un histórico quinto puesto en el Mundial de Constructores de la presente campaña.

El neozelandés Liam Lawson, que marcha noveno en la clasificación general de pilotos con 89 puntos y acumula 55 Grandes Premios disputados en la categoría reina, ha mostrado su satisfacción por prolongar su vínculo con el equipo. "Hemos tenido una temporada brillante juntos y el equipo ha trabajado muy duro para producir un coche rápido, que me ha encantado conducir. Es fantástico formar parte de una campaña histórica mientras continuamos nuestra lucha por el quinto puesto en Constructores", ha apuntado.

El debutante británico Arvid Lindblad, undécimo en la tabla con 38 puntos tras lograr un sexto puesto como mejor resultado en su temporada de estreno, ha agradecido la confianza depositada en él por parte de la escudería y de Red Bull. "Mirando atrás en mi primera temporada en la Fórmula 1, ha sido un año realmente especial, lleno de nuevas experiencias y aprendizajes desde los primeros test de pretemporada. No puedo esperar para empezar el próximo año y seguir pilotando junto a Liam", ha celebrado.

El director del equipo, Alan Permane, ha valorado la continuidad de ambos corredores tras el rendimiento mostrado a lo largo de este curso, en el que han encadenado cuatro carreras consecutivas puntuando con sus dos monoplazas.

"Estamos encantados de continuar con Liam y Arvid para 2027. Ambos han demostrado su capacidad y potencial durante toda la temporada y hemos visto el progreso que han logrado, tanto individualmente como en pareja. No tengo ninguna duda de que esta es la mejor alineación para nosotros, ya que aporta una sólida combinación de experiencia y ambición", ha concluido.