Madring presenta un circuito con "carácter y mucha personalidad": "El sueño ya es una realidad"

José Vicente de los Mozos, Isabel Díaz Ayuso, Jose Luis Martínez-Almeida, Louise Young, Carlos Sainz Jr y Carlos Sainz, durante la presentación oficial de Madring. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ifema Madrid presentó oficialmente este martes el trazado Madring, que albergará el Gran Premio de España de Fórmula 1 del 11 al 13 de septiembre, en un circuito "diferente", con "carácter y mucha personalidad" que "ya es una realidad", a pesar de "noticias interesadas que querían generar dudas y falta de confianza".

"Es un circuito que tiene de todo. Es espectacular, tiene mucho carácter y mucha personalidad, es lo que había que pedirle al GP de España. Tiene largas rectas para tener carreras emocionantes, la combinación del circuito híbrido lo hará emocionante. Es un trazado diferente", expresó Carlos Sainz, piloto español del equipo Williams y embajador del Gran Premio de España en Madrid.

Desde el recinto en el que se lleva a cabo el show Wah en Ifema Madrid, el madrileño reconoció que correr en la capital "es un orgullo y un honor, algo superemocionante" para él. "Decir que voy a competir en un Gran Premio a 20 minutos de mi casa es increíble", agregó Sainz.

Tras escuchar el himno de la F1 en su versión para este GP de España, el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, reivindicó que "la realidad es siempre superior a la idea", y recordó que esta se gestó "hace cinco año con Luis García Abad, alma máter" del proyecto. "El sueño ya es una realidad", celebró.

"Madrid no se parece a ningún circuito, tiene carácter propio, muy reconocible, un circuito a la madrileña, que se está dotando para conducirnos a la celebración de un evento memorable. Queremos que sea referente de la experiencia de F1 en Europa y uno de los mejores en el mundo para que nos sitúe en la élite y nos convierta en una referencia global", agregó.

De los Mozos lamentó las "noticias interesadas que querían generar dudas y falta de confianza" sobre el proyecto, que "ha exigido lo mejor" de Ifema y sus trabajadores. "Este proyecto ha precisado del compromiso de los que han trabajado en él, agradezco su esfuerzo y excelencia. También al Ayuntamiento, la Comunidad, la Cámara de Comercio", enumeró.

"También es fruto de la confianza de F1 'management'. Gracias por el apoyo, es consecuencia del trabajo realizado junto a la FIA y la Federación. Más de 100.000 personas ya tienen su entrada para disfrutar. Y gracias a Sainz por llevar este proyecto como bandera dentro del 'paddock'", prosiguió.

De los Mozos destacó que "el GP de España es una expresión de la responsabilidad social y económica de Ifema y el reflejo del momento excepcional que vive Madrid". "Es el único que se va a celebrar en una gran capital europea. La F1 ha hecho crecer el reconocimiento internacional de la marca y en talento y ambición. La realidad ha superado a la idea, un GP que lleva asociado nuestra marca España", expresó, durante una jornada en la que se izó una la bandera más grande de Madrid en un mástil de 54 metros de altura.

Más tarde, Louis Young, Chief Race Promotion Officer de Fórmula 1, resaltó la "ambición compartida" entre todos los actores que han hecho posible este GP en Madrid. "Queríamos una ciudad con identidad, energía y cultura, no solo una carrera, sino un evento de clase mundial. Somos el campeonato más popular, con una base de aficionados de más de 800 millones. Trabajaremos juntos para establecer un nuevo referente en la F1", afirmó.

EL GRAN PREMIO GENERARÁ UNOS 4.500 MILLONES DE EUROS EN 10 AÑOS

También intervino el presidente de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA), Manuel Aviñó, quien apuntó que el proyecto de Madring "simboliza la enorme fortaleza" que vive el automovilismo español. "España ocupa una posición de enorme importancia, con pruebas internacionales en todas las especialidades, una amplia red de circuitos, organizadores experimentados y una afición que constituye uno de los grandes patrimonios del automovilismo español", aplaudió.

"Es el resultado del trabajo de muchos años, sobre todo, de nuestros deportistas, para situar a España entre los grandes referentes del automovilismo mundial", añadió, antes de advertir de que "los grandes proyectos no se viven por la calidad de su diseño". "Su verdadero éxito se construye día a día, con el compromiso permanente con los más altos estándares. Los grandes proyectos no se construyen con discursos. Quedan muchos meses y numerosos retos. Reitero nuestra absoluta disposición para seguir colaborando y contribuir al éxito de este importante evento deportivo", comentó.

Finalmente, Santiago Roura, subsecretario de Educación, Formación Profesional y Deportes, dijo que la F1 "constituye una de las competiciones con mayor proyección internacional" y es "un ejemplo de cómo en el deporte pueden confluir excelencia, innovación y capacidad de adaptación".

"Estos acontecimientos tienen la capacidad de despertar vocaciones, el deporte inspira a muchos jóvenes. Esa capacidad para abrir horizontes constituye una de las contribuciones relevantes del deporte. Felicito a todos los que han participado en esta iniciativa, y desear el mayor de los éxitos al circuito Madring y un gran futuro al GP", apuntó.

Mientras que Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio, afirmó que "Madring es lo que ocurre cuando las administraciones trabajan con una visión compartida", para crear un "circuito especial". "Es una oportunidad para traer inversión y generar empleo. Generará unos 400-450 millones de euros en cada carrera, es decir, 4.500 millones en los 10 años", avanzó.

"Parecía ambicioso y muchos no creían o querían poner palos en las ruedas, pero siempre hemos tenido muy claro que sacaríamos adelante este proyecto, por Madrid y por España. Celebramos la capacidad de Madrid para convertir los grandes desafíos en grandes oportunidades", zanjó, en una jornada en la que se desveló el cartel del GP, con la frase 'De Madring al cielo' como protagonista y en la que hubo protestas fuera de Ifema.