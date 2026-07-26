Malasia acogerá el Gran Premio de Baréin

Archivo - Circuito Internacional de Sepang - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gran Premio de Baréin de Fórmula 1, previsto entre el 2 y el 4 de octubre, se celebrará en el Circuito Internacional de Sepang (Malasia), han confirmado este domingo los responsables del campeonato y la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), debido al conflicto en Oriente Próximo.

La escalada de violencia en la zona por la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán obligó a posponer la prueba, prevista inicialmente para el 12 de abril, y la incertidumbre en la región ha hecho imposible que la cita pueda celebrarse en el circuito de Sakhir.

El gobierno de Baréin seguirá financiando la carrera, que se celebrará bajo la denominación de Gran Premio de Baréin en Malasia y entre los Grandes Premios de Azerbaiyán, el 26 de septiembre, y de Singapur, el 11 de octubre. De esta manera, la F1 regresa a Sepang por primera vez desde 2017.

Según explicó la Fórmula 1, el resto del calendario de 2026 permanece "sin cambios". El conflicto en Oriente Medio también obligó a posponer el Gran Premio de Arabia Saudí, previsto inicialmente para el 19 de abril y que se suprime por completo del calendario.

En principio, la temporada debería terminar con las pruebas de Catar, el 29 de noviembre, y de Abu Dabi, una semana después, pero ambas carreras siguen en el aire. Según algunas informaciones, los responsables de la F1 han elaborado un plan de contingencia en caso de que no puedan celebrarse, e Imola está preparada para ocupar el lugar de Catar ese mismo fin de semana. En caso de darse el caso, sería la primera vez en casi 30 años que una temporada concluyese en Europa, desde que Jerez acogió la última prueba del curso 1997.

El presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, destacó la "capacidad de adaptación, de encontrar soluciones y de cumplir con las expectativas" del campeonato. "Es una noticia fantástica para nuestros aficionados. Seguirán disfrutando de un calendario completo y emocionante de Fórmula 1, y además verán el regreso del deporte a un gran circuito. Malasia es un país increíble, y Sepang ocupa un lugar especial en la historia de la Fórmula 1", apuntó.

Por su parte, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, aseguró que Baréin exploró "todas las opciones, priorizando siempre la seguridad y el bienestar de los equipos, voluntarios, oficiales, compañeros y aficionados". "Malasia siempre ha ocupado un lugar importante en la historia de la Fórmula 1, y el regreso a Sepang es testimonio de nuestra estrecha relación con la Asociación de Automovilismo de Malasia, el compromiso constante del Gobierno malasio y la solidez de la cooperación internacional en nuestro deporte", expuso.

El príncipe heredero y primer ministro de Baréin, Salman bin Hamad Al Khalifa, resaltó las "estrechas relaciones de hermandad" con Malasia. "Será una experiencia maravillosa para los aficionados de todo el mundo y refleja el compromiso y la pasión inquebrantables de Baréin por este deporte. Ante los desafíos regionales actuales, Baréin se enorgullece de ser un pilar de estabilidad para la Fórmula 1, y seguiremos haciendo todo lo posible para garantizar una carrera exitosa e inolvidable para todos los involucrados", subrayó.

Por último, el primer ministro de Malasia, Dato' Seri Anwar bin Ibrahim, agradeció "la confianza depositada" en su país. "Esta colaboración va más allá de la organización de un evento deportivo de talla mundial. Refleja la sólida amistad, la confianza mutua y la estrecha alianza entre Malasia y el Reino de Baréin, a la vez que reafirma la preparación y capacidad de Malasia para albergar grandes eventos internacionales", destacó.