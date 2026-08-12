Marcin Budkowski, nuevo director de equipo de Cadillac

Archivo - El dirctor de equipo, Marcin Budkowski, en su etapa en Renault Team de Fórmula 1. - Europa Press/Contacto/Hoch Zwei - Archivo

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ingeniero Marcin Budkowski firmó este miércoles por Cadillac para convertirse en nuevo director de equipo, con la misión de impulsar el "crecimiento operativo y desarrollo competitivo" del equipo a largo plazo, según comunicó la marca estadounidense.

"Budkowski se une al equipo con más de dos décadas de experiencia en la Fórmula 1 y contribuirá a impulsar el crecimiento operativo y el desarrollo competitivo a largo plazo del equipo. Su nombramiento se produce tras una transición de liderazgo planificada, a medida que la organización evoluciona desde su fase inicial de desarrollo hacia la siguiente etapa de rendimiento en competición", expresó el comunicado.

El ingeniero polaco aseguró que su incorporación es una "gran oportunidad" para que Cadillac logre sus objetivos. "Maximizar el desarrollo del coche dentro del presupuesto y poner en marcha todas las funciones del equipo para competir. Esto implica construir una organización de élite con mentalidad ganadora: motivada, perseverante ante los contratiempos, obsesionada con el detalle y el proceso, y capaz de ejecutar con precisión el día de la carrera", explicó.

"Mi enfoque estará en alinear a nuestro personal, herramientas y flujo de información para que se tomen las decisiones correctas con rapidez y el rendimiento del coche mejore en cada carrera. Es un privilegio liderar los esfuerzos del equipo Cadillac Formula 1 en pista, comenzando en Zandvoort el próximo fin de semana", continuó.

Según el director ejecutivo de Cadillac Fórmula 1, Dan Towriss, el objetivo principal del equipo es construir un equipo de "última generación" que compita al "más alto nivel". "Marcin aporta una excepcional experiencia en la F1, conocimientos técnicos y un liderazgo estratégico que fortalecerán nuestra organización y nos ayudarán a desarrollar la mentalidad ganadora, las herramientas y los procesos necesarios para el éxito a largo plazo", subrayó.

"Agradecemos a Graeme Lowdon su liderazgo y el papel que desempeñó en la creación del equipo Cadillac de Fórmula 1 desde cero. Sus contribuciones ayudaron a establecer una base sólida en nuestra fase de desarrollo, y le agradecemos su compromiso y le deseamos lo mejor", reconoció el trabajo del anterior ocupante de este cargo.

Budkowski abarca experiencia en la ingeniería, la regulación y el liderazgo ejecutivo en la Fórmula 1. Su trayectoria incluye puestos de responsabilidad en Prost, Ferrari, McLaren, la FIA y Renault/Alpine, este último donde contribuyó a la transición del equipo francés a la era Alpine, desempeñándose como director ejecutivo y miembro del Consejo de Administración.

"A lo largo de su carrera, el ingeniero polaco-francés ha trabajado en diversas organizaciones campeonas, supervisando funciones de ingeniería, técnicas, deportivas y operativas, y contribuyendo a definir el futuro de la F1 mediante su liderazgo en equipos y en materia regulatoria", destacó el comunicado, recalcando que "es ampliamente reconocido en el 'paddock' por su experiencia en desarrollo técnico, estrategia de competición y liderazgo organizacional".