Mercedes enseña más fuerza en Canadá con la 'pole' de Russell para la Sprint

George Russell (Mercedes), durante una carrera. - Europa Press/Contacto/Alberto Vimercati

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto inglés George Russell (Mercedes) ha logrado este viernes la 'pole position' para la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, quinta prueba del Campeonato del Mundo, mientras que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) saldrán de la parrilla, respectivamente, décimo y decimosexto.

En el Circuito Gilles Villeneuve, la acción empezó con los Libres 1 y la anécdota fue ver al tailandés Alexander Albon (Williams) impactar con una marmota, generando tantos problemas en su coche que no participó en las tandas clasificatorias. Además, el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) tuvo un aparente fallo hidráulico y tampoco salió a la SQ1.

En esa tanda inicial, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) fue el primer 'gallito' que apretó ritmo, si bien lo superaron el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) y más tarde el inglés Lewis Hamilton (Ferrari), con una vuelta de 1:13.922 y luego otra de 1:13.889. A 1:46 de terminar la SQ1, Alonso bloqueó una rueda mientras intentaba dar un giro a derechas.

Su accidente provocó bandera roja en pista. Pese a reanudarse con cuentas pendientes para los rezagados, ninguno ganó nada y Sainz avanzó de fase undécimo, quedando cribados --por este orden-- el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), el francés Pierre Gasly (Alpine) y el finlandés Valtteri Bottas (Cadillac).

Ya en la SQ2, Hamilton lideró la tabla de tiempos fugazmente con un 1:13.637, hasta que Russell hizo 1:13.466 y después Antonelli se quedó a 0.085 de su compañero de escudería. Más adelante, Hamilton contraatacó en 1:13.465, si bien la emoción estaba por detrás porque, con vuelta ya empezada y reloj a cero, el registro de Sainz adelantó a sus rivales.

De golpe mejoró los tiempos del alemán Nico Hülkenberg (Audi), el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) y el argentino Franco Colapinto (Alpine), pasando el madrileño a la SQ3 en una décima plaza que repitió después mientras el foco mediático se centraba en los dos bólidos de Mercedes. Así, Russell cazó la 'pole' en 1:12.965 y Antonelli a 0.068 de distancia acabó segundo; el inglés Lando Norris (McLaren) fue tercero.

Por su parte, el australiano Oscar Piastri (McLaren) acabó cuarto y Hamilton terminó quinto, justo por delante de su compañero en Ferrari, el monegasco Charles Leclerc. Sin dar el miedo habitual, Verstappen concluyó séptimo y con su escudero en Red Bull, el francés Isack Hadjar, siendo octavo; y noveno fue el inglés Arvid Lindblad (Racing Bulls).