Mercedes lidera en la igualdad y Aston Martin tiene problemas en el inicio de los segundos test en Baréin

El piloto inglés George Russell (Mercedes), en el test oficial de pretemporada de la F1 2026 en Baréin. - Europa Press/Contacto/Florent Gooden

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto inglés George Russell (Mercedes) fue el más rápido del primer día de la segunda semana de test de pretemporada de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Baréin, aunque con McLaren y Ferrari muy cerca, mientras que Aston Martin vivió un día con muchos contratiempos, incluso con una salida de pista del canadiense Lance Stroll, pese a un comienzo de jornada muy sólido.

Russell marcó en la recta final de la tarde el mejor tiempo de la jornada con un 1:33.459, sólo diez milésimas más rápido que el del australiano Oscar Piastri (McLaren), segundo, y con el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) cerrando el 'top 3' del día a poco menos de tres décimas. Por tanto, Mercedes, que completó con sus dos monoplazas más de 140 vueltas, vuelve a liderar con los 'papaya' y la 'Scuderia' apretando.

Sin embargo, Ferrari también tuvo problemas, especialmente un Lewis Hamilton que apenas pudo rodar 44 vueltas y acabó séptimo, a ocho décimas de su excompañero, y por detrás de Lando Norris (McLaren), cuarto; Kimi Antonelli (Mercedes), quinto; y Isack Hadjar (Red Bull), sexto, en un día que tampoco fue del todo bueno para los austriacos, solo con 66 vueltas completadas por el francés, ya que su monoplaza vivió la mayoría del tiempo en el garaje por una pérdida de presión.

Y, como la semana anterior, este miércoles también ha sido complicado para Aston Martin, pese a su retraso evidente en comparación con el resto de la zona media. El español Fernando Alonso solo dio 28 vueltas por la mañana, lastrado por un problema de motor que le obligó en la sesión de mañana a bajarse del AMR26 antes de lo previsto.

Por la tarde, Stroll también se vio afectado por este contratiempo y tuvo menos tiempo con su monoplaza --solo 26 giros--. Además, protagonizó una salida de pista que provocó una bandera roja, para después sufrir otro problema con el motor. El asturiano no pudo realizar un tiempo competitivo, pero el canadiense sí firmo un 1:35.974, a 2,5 segundos de la cabeza, ya no eran los más de 4" de la semana anterior.

En el garaje de Williams parecen estar más contentos porque, al menos, sus monoplazas pudieron rodar sin problemas y Carlos Sainz y Alex Albon realizaron 110 vueltas entre ambos. El madrileño, que poco a poco intenta acercarse a una zona privilegiada de tiempos, cerró en 1:35.113 su mejor vuelta para colocarse octavo, a 1,6 segundos de Russell.

Los de Grove se centraron mucho en la recopilación de datos aerodinámicos, con el FW48 de Sainz cubierto de parafina durante muchas vueltas y minutos, en una sesión que terminó con la simulación de salidas por parte de una decena de pilotos.