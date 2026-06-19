Mercedes retira su recurso contra la penalización a Russell en Mónaco

El piloto británico George Russell durante el Gran Premio de Mónaco 2026 - David Davies/PA Wire/dpa

LONDRES 19 Jun. (PA Media/dpa/EP) -

Mercedes confirmó este viernes que ha retirado su reclamación contra la penalización de tiempo impuesta al piloto británico George Russell en el pasado Gran Premio de Mónaco después de conocer que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y el Mundial van a "revisar las circunstancias excepcionales" que se produjeron en esa carrera y consideran que "no beneficiaría" ni a sus intereses ni a la F1.

Russell fue uno de los cinco sancionados por exceso de velocidad en el 'pit lane' en la carrera del pasado 7 de junio, y un error de su escudería a la hora de aplicar correctamente su sanción supuso que también se le impusiera una sanción de paso por 'boxes', lo que le dejó fuera de los puntos.

Mercedes decidió ejercer su conocido 'Derecho de Revisión' tras el que ejerció Alpine con el francés Pierre Gasly y que sirvió para que recuperase el podio en el Principado que había perdido inicialmente por una penalización.

McLaren, cuyo piloto, el australiano Oscar Piastri, ya había cumplido sanciones de tiempo por la misma infracción al principio de la carrera, y Red Bull, han presentado protestas por separado ante el Tribunal de Apelación de la FIA que aún están en curso; pero Mercedes ha optado por no seguir adelante con el asunto.

"Podemos confirmar que hemos retirado nuestra solicitud de 'Derecho de Revisión' relativa a las sanciones recibidas y cumplidas por George Russell durante el Gran Premio de Mónaco. Tras la decisión de anular la sanción de tiempo impuesta a Pierre Gasly, era importante para nosotros explorar todas las opciones disponibles para abordar el impacto de la sanción por exceso de velocidad en el 'pit lane' de George en su resultado de carrera", indicó la escudería alemana.

Esta recordó que disponían "de un plazo limitado" para solicitar esta reclamación durante el pasado fin de semana de carrera en Montmeló (Barcelona), y que lo hicieron de cara a reservarse su "posición al respecto". "Nuestras posteriores conversaciones con la FIA y la Fórmula 1 han puesto de manifiesto su determinación de revisar las circunstancias excepcionales surgidas en el Gran Premio de Mónaco y de abordar de forma proactiva los factores que las provocaron", aclaró.

"Ante esta clara determinación, hemos llegado a la conclusión de que seguir adelante con nuestra solicitud no beneficiaría ni a nuestro equipo ni al deporte, por lo que la hemos retirado", sentenciaron 'las flechas plateadas'.