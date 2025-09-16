Montreal, Zandvoort y Singapur estrenarán carreras al Sprint en la temporada 2026 de la F-1

Archivo - Imagen de la carrera Sprint del Gran Premio de Miami de 2025 - Charly Lopez / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La temporada 2026 del Mundial de Fórmula 1, que tendrá la gran novedad de ser la primera bajo las nuevas regulaciones, contará con un total de seis carreras en formato Sprint, tres de ellas nuevas, según anunciaron este martes los organizadores del campeonato y la Federación Interncional del Automóvil (FIA).

El calendario de estas carreras arrancará en Shanghai (China) y Miami (Estados Unidos), que lo harán por tercera campaña consecutiva. La siguiente será en Silverstone (Inglaterra), que retorna tras albergar una en 2021, año del estreno de este formato, y posteriormente se celebrarán en Montreal (Canadá), Zandvoort (Países Bajos) y Singapur, las tres novedades para la próxima temporada.

"El Sprint ha seguido creciendo en impacto positivo y popularidad desde su lanzamiento en 2021. Con cuatro sesiones competitivas en lugar de dos durante un fin de semana de Gran Premio convencional, estas carreras ofrecen más acción cada día para nuestros aficionados, socios de transmisión y promotores, lo que impulsa un aumento de la asistencia y la audiencia", remarcó Stefano Domenicali, CEO de la F-1.

El directivo recordó que "la temporada 2026 marcará el comienzo de una nueva era en cuanto a regulaciones, por lo que contar con tres nuevas sedes del Sprint solo aumentará la emoción en la pista". "Quiero agradecer a la FIA, a todos los promotores, a nuestros socios, comisarios, voluntarios y clubes deportivos locales por seguir haciendo del Sprint un gran éxito. Todos esperamos ofrecer a nuestros aficionados más carreras increíbles y emoción en la temporada 2026", subrayó.

Por su parte, Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, aseguró que este formato de carrera "se ha convertido en una parte cada vez más emocionante del Mundial de Fórmula Uno, ofreciendo carreras de alta intensidad y entretenimiento adicional para los aficionados de todo el mundo".

"De cara a una temporada histórica en 2026 con una nueva generación de coches y regulaciones, me complace ver cómo el Sprint evoluciona junto con nuestras ambiciones más amplias para el deporte. La inclusión de nuevas sedes junto con el regreso de las favoritas refleja el continuo entusiasmo de promotores, equipos y aficionados por igual. Seguiremos trabajando estrechamente con la FOM, los equipos, nuestros directivos los pilotos para garantizar que el formato Sprint mejore el campeonato", añadió.

Por otro lado, los organizadores del Mundial de Fórmula 1 también confirmaron los horarios de inicio de cada uno de los Grandes Premios de la próxima campaña. El Gran Premio de España que servirá como estreno de Madrid en el calendario dará comienzo a las habituales 15.00 horas de casi todas las carreras.