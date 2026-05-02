Muere el expiloto y deportista paralímpico Alex Zanardi a los 59 años

Archivo - Alex Zanardi celebra su oro en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 - picture alliance / dpa - Archivo

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El expiloto de Fórmula 1 y deportista paralímpico italiano Alex Zanardi falleció el sábado a los 59 años, según confirmó su familia, después de una vida marcada por el grave accidente sufrido en 2001 en una carrera de la CART, tras que el tuvieron que amputarle las dos piernas, y por una exitosa carrera como ciclista paralímpico, con cuatro oros y seis medallas en Juegos.

El de Bolonia comenzó su carrera deportiva como piloto y compitió durante la década de los noventa en la Fórmula 1 con Jordan, Minardi, Lotus y Williams durante 41 Grandes Premios. Su mejor etapa fue con Lotus en 1993 y 1994, donde logró su mejor resultado, un sexto puesto, en el Gran Premio de Brasil.

Tras su etapa en el 'Gran Circo', ganó dos títulos de IndyCar, pero durante su periodo en la CART en 2001, sufrió un grave accidente en el circuito de Lausitzring, en Alemania. Zanardi sobrevivió, pero para salvarle la vida tuvieron que amputarle ambas piernas: una a la altura de la rodilla y la otra a la altura de la cadera.

Solo dos años después del accidente, regresó a las pistas en el Campeonato Europeo de Turismos con un coche adaptado, y en el Campeonato Mundial de Turismos volvió a lo más alto del podio.

Además, Zanardi inició una carrera en el ciclismo adaptado y participó representando a Italia en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y Río 2016, con una cosecha de cuatro medallas de oro y dos de plata. En la capital británica, se estrenó con dos preseas doradas y una de plata, y en Brasil repitió botín.

En 2020, sufrió graves lesiones en un accidente de tráfico mientras montaba en su bicicleta de mano en Siena, al norte de Italia, lo que le provocó un traumatismo craneal y lesiones neurológicas que de nuevo le obligaron a someterse a varias operaciones.

El presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, gran amigo de Zanardi, resaltó que era "una persona verdaderamente inspiradora, tanto como ser humano como deportista". "Siempre llevaré conmigo su extraordinaria fortaleza. Se enfrentó a retos que habrían detenido a cualquiera, pero siguió mirando hacia adelante, siempre con una sonrisa y una determinación inquebrantable que nos inspiró a todos", reconoció.

"Si bien su pérdida es profundamente sentida, su legado permanece fuerte. En estos momentos, mis más sinceras condolencias y pensamientos están con su mujer Daniela, su hijo Niccolò, el resto de la familia y todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo", continuó.

El Comité Paralímpico Italiano también lamentó la muerte de Zanardi. "El Comité Paralímpico Italiano acompaña a la familia y a todo el movimiento deportivo en el duelo, rindiendo homenaje a un deportista que redefinió fronteras y el significado mismo de la palabra imposible", indicó su presidente, Marco Giunio De Sanctis.