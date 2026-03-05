Newey: "Alonso no puede dar más de 25 vueltas sin arriesgarse a sufrir daños permanentes en los nervios de las manos"

Adrian Newey, 'Team Principal' de Aston Martin, durante los test de Baréin - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'Team Principal' de Aston Martin, Adrian Newey, admitió este jueves que, debido a las vibraciones en el motor que sufre el 'AMR26', los dos pilotos apenas pueden rodar y aseguró que el español Fernando Alonso "no puede dar más de 25 vueltas consecutivas sin correr el riesgo de sufrir daños permanentes en los nervios de las manos", mientras que, pese a todos estos problemas, cree que, tras encontrar una posible solución, podrían intentar estar en la 'Q3' del Gran Premio de Australia que inaugura a partir de este viernes el Mundial de Fórmula 1.

La pretemporada para el equipo británico ha sido muy ajetreada y con problemas en el motor que les suministra Honda y en la batería que ha provocado que apenas hayan podido rodar en los test de Baréin y que hace que lleguen con expectativas muy bajas al estreno este fin de semana del Mundial en Melbourne, aunque parece que han encontrado una pequeña solución provisional para esta carrera.

"Lo importante es entender que la batería es el elemento en el que nos hemos estado centrando porque es el elemento crítico. Sin revelar ningún detalle técnico, lo que hemos logrado este fin de semana se probó en el banco de pruebas durante el transcurso del fin de semana y llegamos a la solución que utilizaremos aquí en Melbourne", confirmó Newey ante los medios en declaraciones recogidas por la web de la F1.

El ingeniero británico indicó que esta solución "ha reducido significativamente la vibración que llega a la batería", pero puntualizó que "la unidad de potencia, la combinación del motor de combustión interna y posiblemente también la unidad de gestión de la energía (MGU), es la fuente de la vibración".

"Es el amplificador y el chasis es, en ese caso, el receptor, y esa vibración en el chasis está causando algunos problemas de fiabilidad como que se caigan los espejos y las luces traseras, todo ese tipo de cosas, que estamos teniendo que solucionar", añadió.

Y esta vibración "se transmite finalmente a los dedos del piloto", por lo que limitarán las vueltas el fin de semana. "Fernando (Alonso) cree que no puede dar más de 25 vueltas consecutivas sin correr el riesgo de sufrir daños permanentes en los nervios de las manos. Lance (Stroll) opina que no puede dar más de 15 antes de ese límite", avisó.

Por ello, no ve sentido a ser "abiertos y honestos" con las expectativas de Aston Martin en esta cita. "Tendremos que limitar mucho el número de vueltas en carrera hasta que detectemos el origen de la vibración y la mejoremos desde el origen", remarcó Newey.

En este sentido, "sin duda", confía en la capacidad de Honda para resolver ese problema y poder "aumentar esa potencia y ser competitivos", mientras que, por otro lado, no duda de que el chasis del AMR26 es fiable y elevará sus prestaciones pese al poco tiempo para trabajar con él. "Nos enfrentamos a un período de desarrollo muy breve y no logramos introducir un modelo en el túnel de viento hasta mediados de abril, por lo que quedamos bastante por detrás de nuestros competidores", recordó.

"Nos centramos en un paquete arquitectónico sólido y de calidad. Por paquete arquitectónico, me refiero a las partes que no podemos cambiar fácilmente durante la temporada, y creo que lo hemos logrado. Analizo nuestro paquete y no creo que hayamos echado en falta nada en particular, así que creo que el coche tiene un enorme potencial de desarrollo, aunque harán falta algunas carreras para alcanzar ese potencial. Tenemos un plan de desarrollo bastante agresivo en marcha", detalló el 'Team Principal'.

Newey no oculta que en Melbourne estarán "un poco por detrás de los líderes y quizás del quinto mejor equipo". "Así que tenemos posibilidades de clasificarnos para la 'Q3' en cuanto a chasis. Obviamente, no es donde queremos estar, pero tenemos el potencial de estar en cabeza en algún momento de la temporada", subrayó.