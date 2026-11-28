63 RUSSELL George (gbr), Mercedes AMG F1 Team W17, action during the 2026 Formula 1 Qatar Grand Prix, 22th round of the 2026 Formula One World Championship from November 27 to 29, 2026 on the Lusail International Circuit, in Lusail, Qatar - Photo Florent - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto inglés George Russell (Mercedes) ha conseguido la 'pole position' del Gran Premio de Catar de Fórmula 1, vigesimosegunda prueba en el Campeonato del Mundo, mientras que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) saldrán en la parrilla del domingo desde los puestos decimoséptimo y decimonoveno, respectivamente.

En el Circuito Internacional de Losail, los dos coches de Mercedes comandaron la tabla de tiempos en esta Q1 de sábado con margen sobre Red Bull, estando el neerlandés Max Verstappen por delante de su compañero Isack Hadjar; eso sí, el francés del equipo de la bebida energética mejoró luego en una Q2 sin la presencia de los dos pilotos españoles.

Aparte de esa eliminación temprana de Carlos Sainz y Fernando Alonso, tampoco habían superado la primera criba el tailandés Alexander Albon (Williams), el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) ni los bólidos de Cadillac, del finlandés Valtteri Bottas y el mexicano Sergio Pérez.

De cara a la Q2, pronto lucieron buen ritmo Kimi Antonelli (Mercedes) y su compañero Russell, con Hadjar en medio (1:22.344), y quedaron fuera de Q3 el inglés Oliver Bearman (Haas), el francés Pierre Gasly (Alpine), los brasileños Gabriel Bortoleto (Audi) y Rafael Câmara (Haas), el argentino Franco Colapinto (Alpine) y el alemán Nico Hülkenberg (Audi).

Y metidos de lleno en la definitiva Q3, sin dilación los 'gallitos' empezaron a firmar el tiempo de referencia. Verstappen rodó en 1:22.399, Hadjar hizo 1:22.357, el inglés Lando Norris (McLaren) marcó 1:22.292, Antonelli paró el reloj en 1:21.870 y Russell, por último, en 1:21.695.

Les quedaba un segundo intento de vuelta lanzada, si bien los tres puestos cabeceros permanecieron con los mismos ocupantes. Norris mejoró hasta 1:22.175, lo que le valió ser tercero por delante del australiano Oscar Piastri (McLaren, 1:22.245); Hadjar fue quinto y Verstappen sexto.

Respecto al resto del top 10, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) empezará séptimo la carrera dominical, el inglés Arvid Lindblad (Racing Bulls) lo hará octavo, su compatriota Lewis Hamilton (Ferrari) iniciará noveno y el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) saldrá décimo.