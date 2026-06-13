Russell logra la pole en Montmeló y Alonso certifica las malas sensaciones

George Russell en el Circuit de Barcelona-Catalunya - David Davies/PA Wire/dpa

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto británico George Russell (Mercedes) ha conquistado este sábado la pole, la tercera en este curso, para la carrera del Gran Premio de Barcelona-Catalunya, séptima prueba del Mundial de Fórmula 1, por delante de su compatriota Lewis Hamilton (Ferrari) y del líder del campeonato, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) evidenciaron su falta de prestaciones y comenzarán decimosexto y último, respectivamente, este domingo.

Con un crono de 1:14.679, Russell, dominador de los Libres 3, repitió lo conseguido en las sesiones de clasificación de Australia y Canadá y comenzará por tercera vez en 2026 desde la primera fila, donde también estará un Hamilton que ha mostrado su mejoría con la llegada de la gira europea. Así, Mercedes sigue monopolizando las poles de este curso.

Por contra, Aston Martin continúa su agonía. La falta de prestaciones hasta, al menos, final de verano ha vuelto a condenar a sus dos monoplazas al fondo de la parrilla, con Alonso saliendo por primera vez en mucho tiempo por detrás de su compañero de escudería, el canadiense Lance Stroll.