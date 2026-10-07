Russell saldrá último en Singapur tras su fiasco de motor en Baréin

George Russell - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto inglés de Fórmula 1 George Russell (Mercedes) tendrá una dura penalización por cambio de piezas del motor de cara al Gran Premio de Singapur que se disputa este domingo, después de su avería y retirada la semana pasada en la cita de Baréin.

El británico y su 'flecha plateada' acercaron el título Mundial a su compañero Kimi Antonelli en un dramático abandono a cinco vueltas del final y en puesto de podio el pasado domingo. Por si fuera poco, el obligado cambio en el motor supone una penalización que, por todo lo que necesitan, le mandará a salir último.

La penalización será de un mínimo de 10 posiciones, dependiendo de las piezas exactas que Mercedes cambie, que ya confirmó el equipo que serán muchas. Russell cumplirá la sanción en la carrera del domingo y no en la Sprint que tendrá Singapur el sábado.

El británico, que buscará la remontada pero tendrá casi imposible ganar como hizo el año pasado, llega al 17º GP de la temporada segundo en el Mundial con 236 puntos por los 320 del otro Mercedes que pilota Antonelli.