Sainz: "He utilizado la batería para aguantar a Ricciardo, el 'safety car' ha sido un bonus"

SAINZ Carlos (spa), McLaren Renault F1 MCL34, portrait during the 2019 Formula One World Championship, France Grand Prix on june 20 to 23 at Le Castellet - Photo Antonin Vincent / DPPI

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) ha reconocido que, ya sin DRS, ha tenido que utilizar "la batería" de su monoplaza para frenar al australiano Daniel Ricciardo (Renault) y atar la sexta posición en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, y ha apremiado a su equipo a "mejorar" tanto la tracción y la curva lenta, que siguen siendo su "punto débil".

"Hicimos un buen primer 'stint' con la media, que nos ha permitido ir más largo que toda la parrilla, lo que nos ha abierto la ventana del 'safety car'. Yendo a una parada como íbamos siempre se iba a dar mejor la carrera. En el último 'stint' en las curvas íbamos bien, pero luego Ricciardo, con el rebufo y con el cambio de viento a mitad de carrera... Íbamos perdiendo mucho tiempo de la 7 a la 11. Con el rebufo y DRS me era muy difícil mantenerle detrás. He utilizado la batería y todo lo que había para aguantarle detrás", señaló en declaraciones a Movistar F1.

Además, el madrileño se mostró satisfecho con su salida en Silverstone, donde realizó dos adelantamientos. "Mi plan era adelantar a los dos Alfa Romeo lo antes posible, si no era en las primeras vueltas era en el primer 'stint', pero me los tenía que quitar rápido. He salido mucho mejor y les he pasado. A partir de ahí, he dejado que los del blando degradasen mientras yo me he quedado detrás salvando ruedas. Cuando han empezado a parar he empezado a subir mucho el ritmo, a rodar más rápido que ellos después de la parada. Después ha salido el 'safety car', que ha sido un bonus", manifestó.

"Hay que investigar por qué Ricciardo ha ido más rápido con la rueda dura. Tenían la ventaja de que la habían probado los viernes, nosotros no y no sabíamos qué esperarnos de esa rueda. Aparte de eso, el coche se ha vuelto a comportar bien en curva rápida, en lenta todavía nos falta mucho. Es el área que tenemos que mejorar, la tracción y la curva lenta es nuestro punto débil. Si empezamos a mejorar eso, empezaremos a mejorar como equipo", concluyó.