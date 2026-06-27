Sainz: "Me sorprende la cantidad de mejoras que traen los mejores equipos"

Carlos Sainz - ANTONIN VINCENT / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams), que partirá desde la decimoséptima posición en el Gran Premio de Austria, ha reconocido que está sorprendido por "la cantidad de mejoras que traen los mejores equipos", que hace que las diferencias con los coches de la zona media sean "enormes", y ha afirmado que o consiguen actualizaciones o están condenados a "luchar en Q1".

"He hecho una vuelta muy al límite, en todas las curvas rápidas jugándomela mucho tanto a la gravilla como a los 'track limits'. He hecho muy buena vuelta. Vengo de un fin de semana muy complicado, donde no he ido cómodo con el coche, cambiando muchas cosas del 'setup', ayer problemas de motor, hoy sufriendo mucho... En la última vuelta de Q1 he sacado todo lo que había, y así que contento con esa vuelta dentro de lo que cabe, porque es el fin de semana estamos yendo muy lentos", señaló en declaraciones a DAZN tras la sesión de clasificación.

Además, reconoció que desde el principio fue consciente de que iban a sufrir en Red Bull Ring. "Cuando hemos visto la lista de actualizaciones de los demás equipos para esta carrera, hemos visto claramente que si ya sufrimos en Barcelona con calor y curva rápida, aquí, que es calor y curva rápida, íbamos a sufrir también. No hay secretos. Nos tocará a nosotros traer una cosa para Silverstone que esperemos que nos mejore esta situación. Debemos seguir aligerando el coche, seguimos con mucho sobrepeso, con un coche que en curva rápida no va. O traemos cosas o seguiremos luchando por Q1", manifestó.

Por otra parte, el madrileño reflexionó sobre la cantidad de mejoras que están logrando muchas de las escuderías. "Así funciona la Fórmula 1, y más en un año en el que todos están trayendo mejoras prácticamente a todas las carreras. Las diferencias son enormes, son gigantes. Coincido un poco con lo que dijo Fernando -Alonso- el jueves, que nos sorprende mucho la cantidad de mejoras que traen los mejores equipos", indicó.

"Sin 'budget cap' -límite presupuestario-, traeríamos más mejoras. No sé cómo lo hacen los equipos 'top', que deben ser más eficientes con el 'cost cap' -límite de costes-, porque traen mejoras a todas las carreras. Los de la zona media, no sé por qué, no conseguimos traer tantas, porque nos limita el 'budget cap'. Debe haber algo financiero que claramente no estamos haciendo bien", prosiguió.

"Somos estratégicos, pero me da la sensación de que los equipos 'top', o no lo son y simplemente a la que tienen algo lo traen porque se dejan mucho margen de 'budget cap', o claramente algo no estamos haciendo del todo bien. Es una situación un poco curiosa, porque a todos los coches de la zona media nos está pasando un poco lo mismo, que estamos un poco sorprendidos con la cantidad de actualizaciones que traen los mejores equipos", finalizó.