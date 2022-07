Sainz: "Qué mejor sitio que Silverstone con lluvia para mi primera pole"

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) se ha mostrado feliz tras conquistar este sábado la primera pole de su carrera "en Silverstone y con lluvia" en el Gran Premio de Gran Bretaña, todo tras una sesión de clasificación en "condiciones complicadas".

"Hoy toca sonreír, me he llevado una buena alegría con esa pole en unas condiciones complicadas que siempre me han gustado y en las que siempre he ido bien en mi carrera. Qué mejor sitio que Silverstone con lluvia para conseguir mi primera pole", señaló en declaraciones a DAZN tras la sesión de calificación.

En este sentido, el madrileño explicó que ha vivido "una sesión muy difícil". "Estaba la pista súpercomplicada y siempre crees que eres el que más sufres, pero se vio que los demás sufrieron igual o más que yo con esas ruedas y esa cantidad de agua que había en pista. Era muy complicado mantener el coche en pista sin trompos", apuntó.

"La vuelta ha sido limpia, sin muchos errores que aquí siempre se cometen. Me ha faltado bastante batería en la recta de atrás, he perdido dos o tres décimas en la recta y creía que no iba a ser suficiente, pero la vuelta ha debido ser bastante buena", continuó.

Sobre las condiciones del domingo, cree que volverán "a seco, aunque siempre ha habido algún chubasco". "Si voy como en los Libres 2, tenemos buenas opciones; si voy como en los Libres 3, tocará sufrir. Hemos cambiado bastantes cosas para intentar recuperar el 'feeling' de los Libres 2, así que ojalá pueda ir así", finalizó.