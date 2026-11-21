Carlos Sainz en Las Vegas - Bob Kupbens / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams), que saldrá vigésimo este domingo en el Gran Premio de Las Vegas por culpa de una penalización, ha asegurado que "no" iban "tan rápido" desde el Gran Premio de Azerbaiyán, y aunque "no" espera "milagros" sí adelantó que tratará de ser "un poco más agresivo" para intentar "aprovechar" sus oportunidades.

"No sé cuánto podremos remontar, dependerá. La verdad es que en ritmo hemos estado yendo rápido todo el fin de semana, más rápido de lo que hemos ido en mucho tiempo. Quizás desde Bakú no íbamos tan rápido", señaló en declaraciones a DAZN tras la sesión de clasificación.

Además, adelantó sus intenciones. "Mañana intentaré ser un poco más agresivo e ir hacia delante y ver qué podemos hacer. Como habéis visto, tenemos un coche para acabar decimoterceros, así que por muy bien que salga y muy rápido que vayamos no espero milagros, pero si pasan cosas en carrera espero poder aprovecharlas", expresó.

Por otra parte, el madrileño explicó el problema que tuvo el equipo con la gestión de energía. Hemos intentado algo al final de la 'qualy' que no nos salió muy bien. Hemos perdido algo de batería en la vuelta buena. Quizás nos ha costado esa posición con Audi, que íbamos más rápido que ellos en Q1", manifestó.

"Pero estoy contento por otra buena clasificación, hemos ido rápido toda la sesión y en Libres 3. Probando un poco de cosas diferentes este fin de semana con el coche, intentando encontrarme un poco más cómodo y la verdad es que he ido muy rápido. Una pena esas dos decimitas que nos hemos dejado, pero contento de sentirnos un poco más competitivos este finde y quizás de cara a mañana, aunque tenga la penalización, espero estar un poco más en la lucha", finalizó.