El Circuit aspira a recuperar la F1 a tiempo completo en Catalunya: "Es una posibilidad"

Archivo - El conseller de Empresa de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, durante un pleno en el Parlament de Catalunya, a 15 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat y presidente del Circuit de Barcelona-Catalunya, Miquel Sàmper, ha manifestado este martes que aspiran a recuperar la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 a tiempo completo, y no de forma intercalada, en Catalunya: "Es una posibilidad".

En una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press, ha asegurado que no han dejado de negociar y que tiene una relación fluida con los organizadores de la F1: "Por lo que ya estamos pensando en cómo remodelar las negociaciones con ellos de cara a posibles futuros contratos. Por supuesto que sí".

Sin embargo, ha considerado un "auténtico éxito" que hayan acordado la renovación del acuerdo que garantiza la presencia de la competición en Barcelona hasta el 2032 teniendo en cuenta que hay los mismos grandes premios pero muchos más países que optaban a querer organizarlos.

"Imola, por ejemplo, un circuito de los más famosos y tradicionales, se ha quedado fuera. El Gran Premio de los Países Bajos se ha quedado fuera. Y nosotros no", ha subrayado.

Según Sàmper, los propios corredores afirman que es uno de los mejores circuitos que hay, por lo que reivindicarán estas capacidades para que posteriores negociaciones les permitan "recuperar unos escenarios que sean los más positivos para el circuito".

También ha explicado que ponen el circuito a disposición para suplir las posibles carencias que pueda tener la organización de la F1, tras recordar el Gran Premio solidario que organizaron el año pasado por la Dana de Valencia.

Sobre que Barcelona acoja el Gran Départ del Tour de Francia de este año, ha pedido ver la parte positiva de todo ello porque "es algo importantísimo" y a aparcar las críticas o tensiones que pueda generar.

"Tenemos una tendencia a ver la parte negativa de las cosas. Disfrutemos de que hemos tenido la estancia del Papa aquí, hasta (Isabel Díaz) Ayuso dijo que era envidiable la organización de Catalunya. Gocemos de la Gran Départ", ha reclamado Sàmper, que cree que estos acontecimientos ponen a Catalunya en el mapa.