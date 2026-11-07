São Paulo renueva hasta 2035 para seguir en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1

Archivo - Una carrera de Fórmula 1 en el Autódromo José Carlos Pace. - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fórmula 1 seguirá compitiendo en Brasil hasta el 2035 tras una prórroga de cinco años, "asegurando" en São Paulo "el futuro de uno de los circuitos más emblemáticos e históricos" de su deporte, según han indicado los propios organizadores del Campeonato del Mundo.

"El Autódromo José Carlos Pace, también conocido como Interlagos, forma parte del calendario desde hace más de 50 años y ha brindado numerosas carreras memorables, como la remontada de Max Verstappen en 2024, que pasó del puesto 17 a la victoria", destacó este sábado en su página web la organización del Mundial de F1.

"Gracias a su trazado ondulado y a la pasión de Brasil por el automovilismo, el circuito ofrece constantemente emocionantes carreras rueda a rueda ante un público entusiasta, y ha sido escenario de la definición de un total de seis campeonatos, incluidos los ganados por los actuales pilotos Fernando Alonso y Lewis Hamilton", añadió la nota.

Así, el mismo comunicado de prensa señaló que "la afición del país ha aumentado a 75,8 millones, de los cuales el 44% son mujeres y el 41% son menores de 35 años, mientras que la asistencia al Gran Premio de São Paulo también ha crecido, alcanzando los 303.627 espectadores en 2025, frente a los 291.717 del año anterior".

"Además, la Fórmula 1 genera un impacto económico significativo en la comunidad local y, en general, en la edición de 2025, que aportó 2.300 millones de reales a São Paulo, lo que supone un aumento del 9,7% con respecto al récord anterior de 2024", prosiguió el texto.

"El año pasado, este deporte también llegó a un acuerdo con la cadena brasileña Globo, que ofrece a los suscriptores de pago de SporTV la opción de ver todas las sesiones en pista en directo y bajo demanda, con cobertura adicional en directo y gratuita de 15 Grandes Premios a lo largo de la temporada", precisó la nota de prensa.

Como parte de esta prórroga, la oficina del alcalde de São Paulo, Ricardo Nunes, "seguirá realizando importantes inversiones para ofrecer un espectáculo de primer nivel, mejorando aún más la experiencia de los aficionados y los invitados en los próximos años", acorde a la misma nota.

Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo del 'Gran Circo', comentó que "Brasil es una parte importante de la historia de la F1" y también de su "futuro", complaciéndose de que esta prórroga de cinco años les "permita seguir compitiendo en São Paulo hasta 2035".

"La pasión de nuestros aficionados brasileños es extraordinaria, y cada vez que volvemos a Interlagos sentimos su energía en las gradas y en la ciudad de São Paulo", agregó Domenicali en sus declaraciones.

"Brasil ha producido la increíble cifra de 33 pilotos de F1, entre ellos Gabriel Bortoleto y Rafael Camara, que compiten este fin de semana ante su público local, lo que se sumará a los muchos momentos inolvidables de las carreras anteriores en São Paulo", incidió.

"El éxito continuado y el entusiasmo que rodea al evento demuestran por qué ocupa un lugar tan especial en nuestro calendario, y este acuerdo subraya nuestro compromiso a largo plazo con Brasil", aseveró.

Por último, Domenicali agradeció al alcalde de São Paulo y también al presidente y director ejecutivo del GP de São Paulo, Alan Adler, "por su continuo compromiso e inversión". "Juntos, consolidaremos este éxito y mejoraremos aún más la experiencia para nuestros aficionados en los próximos años", concluyó el máximo mandatario del Mundial de F1.