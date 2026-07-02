Stroll espera "un buen paso adelante" con las mejoras para el AMR26 en Hungría y Zandvoort

El piloto canadiense Lance Stroll en la rueda de prensa previa al GP de Gran Bretaña 2026 - Paulo Maria / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto canadiense Lance Stroll, compañero del español Fernando Alonso en Aston Martin, espera que las mejoras en aerodinámica y motor que se esperan próximamente permitan que el hasta ahora poco competitivo 'AMR26' pueda dar "un buen paso adelante" y puedan ya "sumar algunos puntos".

"Ya lo averiguaremos, la averiguaremos en Hungría. Tendremos la aerodinámica allí (24-26 julio) y el motor en Zandvoort (Paíse Bajos, 21-23 agosto), así que sabremos más entonces. Ojalá podamos incorporar más mejoras", apuntó Stroll este jueves en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone.

El norteamericano confirmó que ha probado estas mejoras en el simulador y que han comprobado que el monoplaza "se supone que va mucho más rápido", aunque advierte que "siempre es difícil calcular cuánto más rápido antes de que salga a la pista". "Sólo espero que demos un buen paso adelante y que, si va bien, nos dé la oportunidad de luchar cada fin de semana y sumar algunos puntos. Si va genial, mejor aún", sentenció.