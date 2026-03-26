Stroll y las vibraciones en el Aston Martin: "Podríamos completar la mitad de la carrera"

Archivo - El piloto canadiense de F1 Lance Stroll (Aston Martin), en el Circuito de Spa-Francorchamps, en el GP de Bélgica 2025. - Bradley Collyer/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto canadiense de Fórmula 1 Lance Stroll (Aston Martin) reconoció que con las vibraciones del motor Honda podrían "completar más o menos la mitad de la carrera", por lo que "conseguir que ambos coches lleguen a la bandera a cuadros" en el Gran Premio de Japón de este fin de semana "ya sería un buen paso adelante".

"Ninguno de nosotros está contento con dónde estamos. No es el comienzo de temporada que esperábamos, pero es lo que hay y simplemente estamos trabajando tan duro como podemos para mejorar la situación", dijo Stroll en la rueda de prensa oficial del GP que se disputa en el Circuito de Suzuka.

El canadiense recordó que en China, hace dos semanas, Aston Martin tuvo "grandes problemas de vibraciones y de fiabilidad", por lo que "conseguir que ambos coches lleguen a la bandera a cuadros ya sería un buen paso adelante" para la escudería de Silverstone.

"Tenemos que mejorar las vibraciones y la fiabilidad, pero incluso cuando completamos vueltas estamos a tres segundos, a tres segundos y medio de los coches de cabeza, así que hay muchas cosas que mejorar. Incluso cuando solucionemos las vibraciones y mejoremos la fiabilidad, tenemos que ganar rendimiento en el motor, más potencia y más carga aerodinámica. Así que hay muchas áreas en las que trabajar", lamentó.

Y con esas vibraciones, Stroll cree que podrían "completar más o menos la mitad de la carrera", porque es "muy incómodo". "Pero al fin y al cabo, solo queremos ser mucho más competitivos como equipo. Eso es lo más doloroso para todos. Todos estamos esforzándonos al máximo para mejorar el rendimiento y volver a la lucha donde queremos estar, que es en la parte delantera del pelotón. Ese es el objetivo de todos y se trata simplemente de llegar allí lo antes posible", agregó.

Aunque esperan mejoras en Japón. "Sabemos que tenemos problemas con el motor. Hay aspectos del coche en los que tenemos que trabajar. Creo que las curvas de alta velocidad siguen siendo nuestro punto débil. Así que sí, simplemente estamos intentando mejorar en todas las áreas que lo necesitan y se trata de mejorar el rendimiento lo antes posible", reiteró.

Finalmente, abordó los rumores sobre el puesto de jefe de equipo que ostenta Adrian Newey y si este tiene demasiadas tareas en las que estar concentrado. "No conozco todos los detalles, pero sé que Adrian es el director del equipo en este momento. Sé que tenemos que mejorar el motor, mejorar el coche, y eso es en lo que todos estamos centrados", zanjó.