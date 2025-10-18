Verstappen aprovecha otro fiasco de McLaren y Sainz hace podio en la Sprint de Austin

Piastri se llevó por delante a Norris en la primera curva, y también cayó Fernando Alonso

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se impuso este sábado en la carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos, marcada por una accidentada salida que se cobró las opciones de los dos primeros pilotos del Mundial, los compañeros de McLaren Oscar Piastri y Lando Norris, y también del español Fernando Alonso (Aston Martin), mientras que Carlos Sainz (Williams) fue tercero.

Por cuarto fin de semana consecutivo, Verstappen recortó la distancia con el primer y segundo puesto del Mundial. El neerlandés sumó los ocho puntos de la victoria, indiscutible dominador de los Sprint con 13 victorias ya, para sumar 281 puntos, por los 336 de Piastri y los 314 de Norris. Para alivio de los monoplazas color papaya, la carrera corta reparte pocos puntos y, sobre todo, el australiano mantiene al menos su renta con el inglés.

Con las noticias de que McLaren piensa castigar a Norris por su toque con Piastri en la salida de Singapur la anterior cita del Mundial, el regreso a la acción en COTA trajo otro percance entre ambos. La salida de Verstappen, que partía desde la pole, fue impoluta y se libró de la congestión de la primera curva, donde casi todos los pilotos frenaron tarde sin evitar el accidente múltiple.

Piastri había adelantado a Norris, pero al querer entrar por dentro se chocó con Nico Hülkenberg (Sauber) y salió despedido justo contra Norris. Ambos quedaron fuera de combate, igual que un Alonso que no pudo evitar las carambolas y tuvo un final prematuro a una Sprint que prometía después de lograr la sexta posición de parrilla.

El coche de seguridad dejó el tren de la siguiente forma: Verstappen, George Russell (Mercedes) y Sainz, que había salido séptimo, en las tres primeras posiciones, y así terminó. El de Red Bull se defendió de los ataques de Russell, quien se tuvo que conformar con la segunda plaza, y Sainz aguantó con buen ritmo mientras se acercaba Lewis Hamilton.

El de Ferrari superó a su compañero Charles Leclerc y terminó cuarto, quinto el monegasco, sin tiempo para aspirar a más por otro coche de seguridad. La Sprint en Austin terminó sin competir por otro accidente, el de Lando Norris (Aston Martin) con Esteban Ocon (Haas). Alex Albon (Williams), Yuki Tsunoda (Red Bull) y Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) completaron los puntos.