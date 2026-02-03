Williams presenta el "atrevido y moderno" FW48 para la nueva temporada

El nuevo FW48 de Williams para la temporada 2026 de la Fórmula 1. - WILLIAMS

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El equipo Atlassian Williams F1, en el que corre el español Carlos Sainz, presentó este martes la decoración de su monoplaza para la temporada 2026, el "atrevido y moderno" FW48, revelando así la nueva imagen del equipo en el inicio de la nueva era reglamentaria de la Fórmula 1, con el objetivo de "competir y ganar".

Los pilotos Alex Albon y Carlos Sainz, junto al director del equipo, James Vowles, presentaron el diseño del nuevo FW48 a los 1.200 empleados de Grove, que "han dedicado decenas de miles de horas a preparar la próxima temporada".

"La decoración de 2026 se ha diseñado para reflejar la audaz intención del equipo en su transición a una nueva era como Atlassian Williams F1 Team, un nombre que refleja el único objetivo del equipo: competir y ganar en la cima del automovilismo", destacó el comunicado del equipo.

El FW48 está bañado por un vibrante azul brillante, un color "inconfundiblemente" Williams que refleja la asociación con Atlassian. Esto contrasta con una sección fluida de color negro, que se extiende desde el lateral del chasis hasta la parte trasera del coche, enmarcada por una línea roja y blanca, una característica de los coches Williams ganadores del Mundial, como el FW14B de Nigel Mansell y el FW18 de Damon Hill, que este año celebra su 30º aniversario.

La evolución más llamativa de la decoración proviene de la introducción del blanco en los pontones laterales, el alerón delantero y el alerón trasero, lo que "inyecta energía y movimiento al diseño y amplifica la presencia" de los patrocinadores.

La nueva imagen del equipo Atlassian Williams F1 Team se reveló horas después del anuncio de una nueva e importante colaboración global con Barclays. Durante las últimas dos semanas, el equipo también dio la bienvenida a Anthropic, BNY, Wilkinson Sword y Nuveen.

Todo el equipo de Grove está decidido a superar los límites del rendimiento con el FW48, y considera la nueva normativa como una oportunidad para dar el siguiente paso en el camino de Williams hacia la cabeza. En 2026, el equipo Atlassian Williams F1 Team busca aprovechar su temporada más exitosa en nueve años.

Vowles recordó que "2026 es el siguiente paso en el camino de vuelta a la cima para el equipo Williams". "Entramos en una nueva era para este deporte, y estamos muy ilusionados con la temporada que tenemos por delante", expresó.

"Contamos con una gran alineación de pilotos, nuevos socios fantásticos, una base de aficionados en constante crecimiento y queremos aprovechar el éxito que obtuvimos el año pasado, pero no somos ingenuos respecto al reto que tenemos por delante. Nadie sabe muy bien qué pasará en la primera carrera, pero estamos deseando descubrirlo", agregó.

Por su parte, Carlos Sainz defendió que "la decoración del FW48 es una verdadera declaración de intenciones para 2026", con un diseño que "rinde homenaje a la herencia de Williams, al tiempo que adopta un aspecto fresco y dinámico para la nueva era". "Estoy emocionado por correr con esta decoración y compartir la emoción con los aficionados de todo el mundo", comentó.

"Siempre es especial ver una nueva decoración por primera vez, y el FW48 tiene un aspecto increíble. El diseño realmente destaca: es atrevido, moderno e inconfundiblemente Williams. Estoy deseando que los aficionados lo vean en la pista y nos animen en 2026", concluyó Alex Albon.