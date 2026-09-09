Yugo acerca la Fórmula 1 a los estudiantes de Madrid con experiencias únicas en sus residencias. - RESIDENCIA DE ESTUDIANTES YUGO

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Yugo, la marca y empresa gestora global de residencias para estudiantes, desarrollará un programa de actividades inspiradas en la Fórmula 1 para estudiantes de toda la ciudad de Madrid, mientras la capital se prepara para acoger su primer Gran Premio en más de 45 años.

El programa, que tendrá lugar entre el 7 y el 11 de septiembre, ofrecerá a los estudiantes la oportunidad de descubrir las habilidades, la energía y el trabajo en equipo que hay detrás de la categoría reina del automovilismo a través de simuladores de carreras, concursos, retos de fitness y eventos comunitarios.

A lo largo de la semana, los estudiantes podrán ponerse al volante de un simulador de carreras, participar en concursos para ganar merchandising firmado de VCARB y premios relacionados con la semana del Gran Premio, así como recibir productos Red Bull durante las activaciones.

El jueves 10 de septiembre, residentes de las distintas comunidades de Yugo en Madrid se reunirán en Yugo Emilia Pardo Bazán para participar en 'Entrena como un piloto de automovilismo', los estudiantes pondrán a prueba su velocidad de reacción, agilidad, fuerza del core y resistencia mediante una serie de ejercicios especialmente diseñados.

El viernes 11 de septiembre, Yugo Galdós acogerá una celebración temática de Fórmula 1 que reunirá a estudiantes de las residencias de Yugo de toda Madrid. El evento contará con un simulador de carreras, juegos inspirados en el automovilismo, un DJ, comida y bebida, y ofrecerá a los residentes la oportunidad de compartir la emoción del fin de semana de carreras y conectar con la comunidad Yugo.

El vicepresidente sénior de Operaciones para Europa de Yugo, Simon Griffiths, señaló que el regreso de la Fórmula 1 a Madrid es "un momento histórico para la ciudad" y que por ello quieren que sus estudiantes formen parte de él. "A través de nuestra colaboración con Visa Cash App Racing Bulls, podemos acercar a los estudiantes a la emoción del automovilismo mediante actividades que les animen a participar, ponerse a prueba y conectar con otras personas", agregó.