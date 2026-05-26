Brahim y Achraf Hakimi lideran la convocatoria de Marruecos para el Mundial

Archivo - Brahim Díaz con Marruecos - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Real Madrid Brahim Díaz y el defensa del Paris Saint-Germain Achraf Hakimi lideran la lista de convocados de la selección de fútbol de Marruecos para el Mundial 2026, en la que también figuran otros jugadores de LaLiga como los béticos Ez Abde y Sofyan Amrabat y el centrocampista del Girona FC Azzedine Ounahi.

El seleccionador del combinado africano, Mohamed Ouahbi, anunció este lunes a los elegidos para la cita mundialista, que tratarán de emular lo conseguido en Catar 2022, cuando alcanzaron las semifinales antes de ser eliminados por Francia. Marruecos estará enmarcado en el Grupo C con Brasil, Haití y Escocia.

El zaguero del PSG Achraf Hakimi y el madridista Brahim Díaz, ambos nacidos en España, comandarán a los 'Leones del Atlas', una lista en la también aparecen otros jugadores de LaLiga como Ez Abde y Sofyan Amrabat, ambos del Real Betis, y el centrocampista del Girona FC Azzedine Ounahi.

Otros viejos conocidos de la afición española como el exportero del Sevilla Yassine Bounou 'Bono', ahora en las filas del Al Hilal, o el defensa Nayef Aguerd, actualmente en el Olympique de Marsella y que jugó en las filas de la Real Sociedad, también han recibido la llamada, igual que el futbolista del Manchester United Noussair Mazraoui.

En cambio, no aparecen en la convocatoria jugadores como el delantero del Rayo Vallecano Ilias Akhomach, el atacante Youssef En-Nesyri, ahora en el Al-Ittihad, o el centrocampista del Bayer Leverkusen Eliesse Ben Seghir.

--CONVOCATORIA DE MARRUECOS.

PORTEROS: Munir El Kajoui (RS Berkane), Yassine Bounou (Al Hilal) y Ahmed Reda Tagnaouti (AS FAR).

DEFENSAS: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Zakaria El Ouahdi (Genk), Chadi Riad (Crystal Palace), Nayef Aguerd (Olympique de Marsella), Redouane Halhal (Montpellier) e Issa Diop (Fulham).

CENTROCAMPISTAS: Samir El Mourabet (RC Estrasburgo), Ayyoub Bouaddi (LOSC Lille), Neil El Aynaoui (AS Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona FC), Bilal El Khannouss (Stuttgart) e Ismaël Saibari (PSV Eindhoven).

DELANTEROS: Ez Abde (Real Betis), Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Brahim Díaz (Real Madrid), Yassine Gessime (RC Estrasburgo) y Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt).