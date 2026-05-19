Craig Gordon entra en la lista de Escocia para el Mundial pese a estar lesionado

Archivo - Craig Gordon, en un partido con la selección escocesa. - Europa Press/Contacto/Neil Hanna - Archivo

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador masculino de fútbol de Escocia, Steve Clarke, ha anunciado este martes su lista de jugadores convocados para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluyendo en ella al veterano portero Craig Gordon pese a llevar lesionado más de tres meses.

Mediante un vídeo publicado en sus canales oficiales y redes sociales, protagonizado por el famoso actor Ewan McGregor, la Asociación Escocesa de Fútbol (Scottish FA) facilitó esa convocatoria de futbolistas que jugarán el Mundial del próximo verano en Norteamérica, empezando desde el Grupo C que el combinado escocés comparte con Haití, Marruecos y Brasil.

A pesar de una lesión en el hombro que sufre desde mediados de febrero, Craig Gordon fue incluido por su seleccionador junto a los también guardametas Angus Gunn y Liam Kelly y junto a los defensas Grant Hanley, Jack Hendry, Aaron Hickey, Dom Hyam, Scott McKenna, Nathan Patterson, Anthony Ralston, Andy Robertson, John Souttar y Kieran Tierney.

Los centrocampistas elegidos para el torneo fueron Ryan Christie, Findlay Curtis, Lewis Ferguson, Ben Gannon-Doak, Billy Gilmour, John McGinn, Kenny McLean y Scott McTominay, mientras que los delanteros fueron Ché Adams, Lyndon Dykes, George Hirst, Lawrence Shankland y Ross Stewart.