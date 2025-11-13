Francia se clasifica para el Mundial, Italia chafa a Noruega e Inglaterra deja sin opciones a Serbia

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección de fútbol de Francia ha sellado su clasificación para el Mundial masculino de 2026, mientras que la de Italia ha chafado por ahora a Noruega y la de Inglaterra ha dejado sin posibilidades matemáticas a Serbia, y además las de Nigeria y de República Democrática del Congo jugarán la final africana por meterse en el 'playoff' definitivo de la FIFA.

En el Parque de los Príncipes, justo 10 años después de los atentados yihadistas en la sala Bataclan y otros lugares de París, el combinado nacional francés recordó a las víctimas en los prolegómenos de su partido ante Ucrania dentro del Grupo D. Además, los 'Bleus' redondearon la noche con un triunfo por 4-0, doblete incluido del madridista Kylian Mbappé.

Michael Olise y Hugo Ekitiké marcaron los otros dos goles de Francia, líder de grupo con 13 puntos y billete asegurado para el Mundial que se jugará el próximo verano en Norteamérica. Mientras, la selección ucraniana va igualada a siete puntos con Islandia, que batió por 0-2 a la colista Azerbaiyán.

En el Grupo I, el triunfo 'in extremis' de Italia por 0-2 en su visita a Moldavia hizo que los transalpinos alcanzasen los 18 puntos desde su segundo puesto y evitó que la líder Noruega (21 pts.) firmase el billete de forma matemática pese a haber ganado por 4-1 a Estonia con sendos dobletes del colchonero Alexander Sorloth y de Erling Haaland.

En el Grupo K, un gol de Bukayo Saka y otro de Eberechi Eze dieron la victoria a Inglaterra en casa por 2-0 frente a una Serbia donde debutó Veljko Paunovic como seleccionador. Sin embargo, esta derrota en Wembley dejó sin opción de clasificación a los serbios, pues tienen 10 puntos y Albania alcanzó los 14 derrotando previamente a Andorra por 0-1.

Por otra parte, Irlanda ganó por 2-0 a Portugal y se mantuvo con vida en el Grupo F. No en vano, los irlandeses lucen siete puntos y persiguen a Hungría, que de momento ocupa el segundo puesto con ocho puntos después de vencer por 0-1 a la colista Armenia (3 pts.); lideran los portugueses con 10 puntos, sin haber cerrado aún su presencia fija en el Mundial.

Además de estos partidos en la fase clasificatoria de la UEFA, también la Confederación Africana de Fútbol (CAF) programó para este jueves las semifinales de su repesca en Marruecos como territorio neutral. En la primera 'semi', Nigeria superó a Gabón por 4-1 con prórroga; y en la otra, RD Congo eliminó (0-1) a Camerún con un gol postrero de Chancel Mbemba.