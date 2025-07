Gonzalo García: "Es un halago que me comparen con Raúl González"

Los jugadores del Real Madrid Gonzalo García (derecha) y Arda Güler celebran el 1-0 ante la Juventus en el Mundial de Clubes. - David Klein/CSM via ZUMA Press W / DPA

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Gonzalo García, delantero del Real Madrid, se mostró este martes "muy contento" por su gol, que permitió ganar a la Juventus (1-0) y avanzar a los cuartos de final del Mundial de Clubes, y reconoció que es "un halago", aunque también "palabras mayores", que le comparen con el exjugador del club merengue Raúl González.

"Muy contento (pero el gol), pero aún más contento por la victoria, por cómo ha trabajado el equipo, por cómo hemos luchado hasta el final y muy contento por el pase a cuartos", expresó el canterano del Real Madrid tras el triunfo en octavos de final del torneo en declaraciones a DAZN.

Gonzalo García esperaba "un partido intenso desde el principio" ante el conjunto italiano, aunque el equipo blanco fue "un poco de menos a más", después de una floja primera mitad. "Con ritmo, con el balón, moviéndonos de lado a lado, cansando al rival e intentando llegar lo máximo posible al área rival para intentar así marcar más goles", enumeró como la receta para lograr la victoria.

"Se podría decir que sí (es un buen remate de cabeza). Yo intento siempre estar en el área, da igual meterlo con la cabeza, con la rodilla, con lo que sea", comentó el jugador, de 21 años, sobre su tanto, el tercero en el Mundial.

Y, finalmente, recibió como "un halago" las comparaciones con Raúl González, exdelantero merengue y su entrenador en el filial madridista. "Son palabras mayores. Sí que es verdad que he tenido la oportunidad de compartir dos años con él como míster. Me ha enseñado bastante y que me comparen con él es más que un halago", concluyó.