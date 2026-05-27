Pulisic, McKennie y Weah guían a Estados Unidos en su Mundial

Archivo - Christian Pulisic con Estados Unidos - Tom Weller/Dpa - Archivo

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, ha ofrecido este martes la lista de 26 jugadores convocados para el Mundial 2026, con gran parte del bloque que ya estuvo en Catar 2022, con el delantero del AC Milan Christian Pulisic, el centrocampista de la Juventus Weston McKennie o el atacante del Olympique de Marsella Tim Weah como hombres más destacados.

Además, el entrenador argentino ha llamado a algunas caras nuevas para la cita mundialista, como el delantero Alejandro Zendejas (Club América), el guardameta del New York City FC Matt Freese o el defensa del Villarreal Alex Freeman. En total, conformarán la lista 17 futbolistas que militan en Europa, ocho de la MLS y uno de la liga mexicana.

La anfitriona se encuentra encuadrada en el Grupo D junto a Paraguay, Australia y Turquía. Debutará el 12 de junio ante el combinado sudamericano en el SoFi Stadium de Los Ángeles, y posteriormente se enfrentará a los oceánicos el 19 de junio en el Lumen Field de Seattle, antes de cerrar la primera fase frente a los otomanos el 25 de junio de nuevo en Los Ángeles.

--CONVOCATORIA DE ESTADOS UNIDOS.

PORTEROS: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City FC) Y Matt Turner (New England Revolution).

DEFENSAS: Alex Freeman (Villarreal), Antonee Robinson (Fulham), Auston Trusty (Celtic), Chris Richards (Crystal Palace), Mark McKenzie (Toulouse), Max Arfsten (Columbus Crew), Sergiño Dest (PSV Eindhoven), Tim Ream (Charlotte FC), Miles Robinson (FC Cincinnati) y Joe Scally (Borussia Mönchengladbach).

CENTROCAMPISTAS: Brenden Aaronson (Leeds United), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Tyler Adams (Bournemouth) y Weston McKennie (Juventus).

DELANTEROS: Alejandro Zendejas (Club América), Christian Pulisic (AC Milan), Folarin Balogun (Monaco), Haji Wright (Coventry City), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven) y Tim Weah (Olympique de Marsella).