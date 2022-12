Szczesny se apostó 100 euros con Messi a que Makkelie no pitaría penalti

BERLÍN, 1 Dic. (STATS Perform/dpa/EP) -

El guardameta polaco Wojciech Szczesny reconoció que bromeó con una apuesta con Leo Messi sobre el penalti que hubo en el Argentina-Polonia de este miércoles del Mundial de Catar y que finalmente perdió porque pensaba que el colegiado no lo decretaría.

El árbitro neerlandés Danny Makkelie no pitó la pena máxima inicialmente, pero fue avisado por el VAR para revisar la jugada. Szczesny estaba convencido de que no lo señalaría y así se lo hizo saber al '10' argentino.

"Hablamos antes del penalti y le dije que le podía apostar 100 euros a que el árbitro no lo iba a dar, así que he perdido una apuesta contra Messi", dijo el portero de la Juventus, que detuvo esa pena máxima al de Rosario, después del partido.

Szczesny admitió que no sabía si lo que hizo "está permitido en la Copa del Mundo". "Y probablemente pueda ser sancionado, pero no me importa en este momento. Y tampoco le voy a pagar, a él no le importan 100 euros", aseguró.

El portero polaco se convirtió en el tercero en la historia del Mundial en detener dos penaltis en una edición ya que en el segundo encuentro ante Arabia Saudí también le negó el tanto desde los once metros a Salem Al Dawsari.

"Sí, fue agradable y no sabía en ese momento que nos ayudaría a superar el grupo, así que traté de no celebrar. Pero he tenido algo de mala suerte en los grandes torneos hasta ahora, la Copa del Mundo hace cuatro años fue terrible para mí. Le debo mucho al equipo y en los últimos dos partido logré ayudarle un poco", advirtió.