25 años de la Recopa con final increíble del Zaragoza

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El 10 de mayo de 1995 es seguramente una de las fechas más importantes de la historia del Real Zaragoza. En París, en el Parque de los Príncipes, el conjunto español logró el que es hasta ahora su único gran título europeo, la ya extinta Recopa, cuando batió el Arsenal inglés por 2-1, con el recordado gol de Nayim cuando todo hacía indicar que la final se decidiría en los penaltis.

El equipo maño pelea en la actualidad por volver a la élite del fútbol nacional de la mano precisamente de Víctor Fernández, el técnico que en los 90 hizo que brillase por su fútbol y que le llevó a la conquista de su cuarta Copa del Rey en 1994. Aquél éxito le llevó a disputar la Recopa en la temporada siguiente, donde era uno de los candidatos a pelear por el trofeo, que sería el primero oficial en la historia del club, ganador en los 60 de una Copa de Ferias (1964).

El Zaragoza cumplió con los pronósticos y demostró su condición de aspirante con un recorrido hasta la final de la capital francesa casi impecable, con sólo dos derrotas por la mínima, y apoyado en una enorme fortaleza en La Romareda y los goles del delantero argentino Juan Eduardo Esnáider. Un equipo donde estaban Cedrún, Belsúe, Aguado, Cáceres, Poyet, Aragón, Pardeza o Higuera, incluso un joven Cafú que llegó en el mercado de invierno como campeón del mundo con Brasil, pero que no pudo hacerse un sitio.

Los dos primeros obstáculos en el camino no eran de mucha entidad, aunque en el primero tropezó en la ida al caer por la mínima ante el modesto Gloria Bistrita rumano por 2-1, pese a adelantarse con gol de Esnáider al filo del descanso. No tuvo excesiva importancia porque en la vuelta goleó a su rival sin problemas (4-0). En segunda ronda, otro modesto, el Tratan Presov eslovaco, contra el que no se relajó, dejando sentenciada la eliminatoria a domicilio (4-0) y tomarse con más calma la vuelta (2-1).

En cuartos ya tocaba un enemigo de entidad como el Feyenoord neerlandés, pero el Zaragoza solventó el reto, eso sí con dificultades porque desperdició un enorme carrusel de oportunidades en el 'infierno' de De Kuip y terminó cayendo por un gol de un joven Henrik Larsson. La Romareda se vistió de sus mejores galas para buscar la remontada y los locales volvieron a ser mejores que un atrincherado rival, que sujetaba su resultado en los guantes de un inspirado De Goey. En el 58, Miguel Pardeza igualaba la eliminatoria con una hábil maniobra y en el 71, Esnáider lograba el 2-0 definitivo con una bonita volea dentro del área.

El conjunto aragonés ya estaba en semifinales donde esperaba el Chelsea. El equipo inglés no era entonces tan 'temible' como lo fue posteriormente, pero los de Víctor Fernández lo empequeñecieron con una gran demostración en La Romareda, donde por primera vez tuvieron que jugar la ida.

Antes de la media hora, Pardeza y Esnáider ponían un valioso 2-0 y, ya en el segundo tiempo, el argentino obligaba a los visitantes a casi un milagro. Los aficionados 'blues', protagonistas por sus incidentes en la ciudad en la previa, tampoco encajaron bien este revés. En Stamford Bridge, el Chelsea empujó más y se adelantó con un gol de rebote de Furlong, pero en la segunda mitad, una gran maniobra de Santi Aragón, empató el partido y dio el aire suficiente a los de Víctor Fernández para lograr el billete a la final pese a los apuros finales (3-1).

En el partido por el título en París esperaba otro equipo de la Premier, este sí de mucho más potencial como el Arsenal, campeón de la Recopa el año anterior y con figuras como David Seaman, Tony Adams, Paul Merson o el goleador Ian Wrigth. La primera parte fue comedida por ambos lados, pero en la segunda, el Zaragoza apretó más y tuvo buenas ocasiones hasta que Esnáider le puso cerca del título con un sensacional disparo desde fuera del área a falta de poco más de 20 minutos.

Sin embargo, los 'gunners' no se rindieron y encontraron el empate por medio de Hartson ocho minutos después y el duelo se marchó a una emocionante prórroga que guardaba un final increíble. Cuando el reloj se encaminaba ya al minuto 120, Nayim se inventó un lanzamiento en parábola lejanísimo y desde la banda para sorprender a un adelantado Seaman y conseguir uno de los tantos seguramente más recordados en la historia de las competiciones europeas. El Zaragoza era campeón de la Recopa.