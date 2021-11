La ACFF muestra su apoyo a "cualquier acción de reivindicación" de las jugadoras

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) apoyará "cualquier acción de reivindicación" que decidan llevar a cabo las futbolistas para tratar de desbloquear la aprobación de los estatutos de la liga profesional femenina de fútbol, recordando que dicha ralentización no se debe a la falta de acuerdo, y ha afirmado que los clubes están dispuestos a "incorporar al texto los planteamientos de la minoría".

"La ACFF y sus clubes se suman y apoyarán cualquier acción de reivindicación que fuera a ser llevada a cabo por las futbolistas durante esta y las próximas jornadas por la situación de bloqueo en la que se encuentra el proceso de constitución de la Liga Profesional Femenina, y que dura ya 5 meses desde que la competición fuera oficialmente calificada como profesional por la Comisión Directiva del CSD", señaló la ACFF en un comunicado.

Este miércoles, las futbolistas de la Primera Iberdrola expresaron su "rechazo" ante la "ralentización" en la aprobación de los estatutos de la liga profesional femenina de fútbol, y advirtieron de que no les temblaría "el pulso" a la hora de tomar medidas "claras y determinantes" como la realización de una huelga.

Durante el mes de julio, los 16 clubes se reunieron para debatir los estatutos de la nueva liga, y la propuesta resultante, que se presentó al Consejo Superior de Deportes (CSD), contó con el apoyo de 12 de ellos. Ahora, la ACFF insiste en que el motivo del bloqueo "no es la falta de acuerdo entre los clubes", ya que dicho acuerdo "sí ha existido" aunque no fuese "unánime", ya que "cualquier organización democrática se basa en las mayorías y no en la unanimidad".

Aun así, se muestra abierta a incorporar las ideas de "la minoría". "A pesar de la existencia del referido acuerdo mayoritario, los 12 clubes que presentaron la propuesta de estatutos mayoritaria, en un nuevo ejercicio de responsabilidad, y dada la importancia de desbloquear el proceso y constituir cuanto antes la Liga Profesional, están dispuestos a incorporar al texto los planteamientos de la minoría por el bien de la Liga Profesional Femenina", expresó.

"Entendemos que el paso dado por la mayoría de los clubes, incorporando las posiciones del grupo minoritario, debería ser más que definitivo para avanzar en el proceso, resultando un texto que, a pesar de no contener la totalidad de aspectos defendidos por una y otra parte, sí respeta las principales sensibilidades de unos y otros. Es hora facilitar que este momento histórico pueda llevarse a término. Es hora de arrancar la Liga Profesional Femenina, recordemos, la primera liga profesional femenina de la historia del deporte español", subrayó.

"LA RFEF DEBE DEJAR DE OBSTACULIZAR EL CRECIMIENTO DEL FÚTBOL FEMENINO"

En otro orden de cosas, la ACFF mostró su "más enérgico rechazo" por las sanciones que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) impuso a Levante UD, Real Sociedad y Villarreal CF por no lucir el parche federativo en su camisetas. "Es un nuevo acto de abuso y persecución ejercido por la RFEF, una decisión absolutamente injusta, contraria a la legalidad y que supone un ataque directo sin precedentes contra el fútbol femenino, contra las futbolistas, contra los técnicos y contra los clubes", aseguró.

"La RFEF debe respetar la legalidad vigente y, muy especialmente, su propio Reglamento General, que prima sobre cualquier norma o base de competición. La RFEF debe asumir de una vez por todas que la Primera División de Fútbol Femenino es, desde el pasado día 15 de junio, una competición oficial de carácter profesional, y que su papel durante el proceso de constitución de la liga profesional se limita a asumir de manera provisional y limitada ciertos aspectos de gestión y coordinación de la competición", manifestó.

"Pero, sobre todo, la RFEF debe dejar de obstaculizar el crecimiento del fútbol femenino, de aplicar una política de persecución y castigo a todo aquel o aquella que no comulgue con sus intereses, y de pisotear al fútbol femenino y a las futbolistas. Esta Asociación defenderá a las futbolistas y clubes ante todas las instancias y depurará las responsabilidades de todos aquellos que hayan participado en este acto de abuso", concluyó.