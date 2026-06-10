Adidas y el Real Madrid renuevan su patrocinio hasta 2034. - ADIDAS

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La multinacional deportiva adidas continuará siendo el proveedor oficial de equipaciones y la ropa de competición para todos los equipos del Real Madrid, así como las colecciones de lifestyle para jugadores y aficionados los próximos 8 años, tras renovar su acuerdo con el club blanco hasta 2034.

Formalizada por primera vez en 1980 y retomada tras un breve paréntesis desde la temporada 1998-99, la colaboración entre adidas y el Real Madrid ha coincidido con la etapa más exitosa del club en la escena europea. Durante este periodo, el equipo ha conquistado ocho títulos de la Liga de Campeones vistiendo la marca de las tres bandas.

Con más de 35 años de historia conjunta, esta alianza se ha caracterizado por diseños que homenajean a la rica historia, cultura y afición del Real Madrid. Desde prendas de alto rendimiento que han acompañado a futbolistas como Zinedine Zidane, Toni Kroos, David Beckham o Jude Bellingham sobre el terreno de juego.

Entre los diseños más emblemáticos destacan la camiseta local de la temporada 2011-12, con detalles dorados que reflejaban el estatus real del club durante una histórica campaña de LaLiga, y la legendaria camiseta del Centenario 2001-02, completamente blanca inmortalizada por el gol de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones.

Este nuevo acuerdo llega poco después del lanzamiento de la nueva camiseta local del Real Madrid, un diseño que pone en valor los detalles más distintivos del escudo del club mediante elementos en verde intenso y llamativos toques rosas.

El acuerdo también incluye a la cantera y al equipo Genuine, al equipo femenino del Real Madrid y al equipo de baloncesto del club, la franquicia más laureada del baloncesto europeo.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, comentó que este acuerdo es el "más importante de la historia del fútbol". "La alianza estratégica entre el Real Madrid y adidas nos ha permitido vivir, durante estas tres décadas, uno de los periodos más extraordinarios de nuestra historia. Además, nos ha ayudado a seguir alimentando este sentimiento universal conocido como madridismo", añadió.

Por su parte, el CEO de adidas, Bjorn Gulden, subrayó que se trata de una de las asociaciones "más largas y exitosas" de todo el deporte. "El Real Madrid es un club muy especial con una historia excepcional. Me llena de orgullo que las tres bandas sigan formando parte de esta extraordinaria historia de éxito. Esperamos seguir desarrollando los mejores productos para ayudar al equipo a rendir al máximo nivel. Para su enorme comunidad de aficionados en todo el mundo, seguiremos creando productos lifestyle emocionantes que les permitan mostrar su pasión y apoyo al club, tanto en los estadios como en las calles", dijo.