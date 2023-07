AFE denuncia el cambio por parte de la RFEF del Reglamento de las Comisiones Mixtas

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) explicó este lunes que su rechazo a la modificación que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha efectuado en la normativa que rige el funcionamiento de las diferentes Comisiones Mixtas que su oposición es a "la limitación" para que puedan acceder los futbolistas que "no hayan depositado su contrato o pacto económico" dentro de los plazos previstos y que en ningún caso pretende "favorecer ninguna economía sumergida".

Tras el comunicado emitido este domingo por la RFEF en el que desmentía que fuese a eliminar las Comisiones Mixtas, criticando la actuación del sindicato y recalcando que había aprobado "unas normas de funcionamiento" para dar "mayor fuerza" a estos organismos, la asociación respondió para explicar "el porqué de su rechazo" a esta modificación realizada "de manera unilateral".

"El cambio al que se opone AFE es la limitación del acceso a la Comisión Mixta a futbolistas que no hayan depositado su contrato o pacto económico mediante el 'Portal Fenix' (portal del federado) en el plazo de 15 días desde la firma del contrato o el pacto económico o durante los primeros 15 días de cada temporada", apuntó el sindicato que preside David Aganzo.

Este considera que "en ningún caso la falta de registro del contrato o pacto económico por parte del club o del/la futbolista debe suponer que una Comisión Mixta deje de analizar las deudas existentes de los clubes con sus futbolistas" y que, "al contrario de lo que indica la RFEF", no quiere que los y las futbolistas "tengan contratos no comunicados a la RFEF" ni tampoco pretende "favorecer ninguna economía sumergida", como le había acusado el ente federativo.

En este sentido, AFE puntualizó que es "más bien al contrario" y que entiende que con esta medida "se está fomentando por parte de la RFEF que existan relaciones económicas entre clubes/futbolistas que queden totalmente opacas al control y a los mecanismos establecidos, fomentando así la competencia desleal entre clubes".

"Si se mantiene esta medida, no saldrán a la luz compromisos y pagos que entendemos que deberían aflorar si se quiere tener una visión real de las cuentas de los clubes, ya que cualquier jugador/a que no haya podido registrar su contrato en los plazos establecidos por la RFEF no lo aportará a la Comisión Mixta, sabiendo que no podrá prosperar su reclamación", agregó.

El sindicato está "completamente a favor de que exista un control económico y de que se articulen sistemas para que haya más transparencia en las relaciones entre clubes y jugadores/as", pero advierte que no debe "restringiendo los derechos de los y las futbolistas", recordando que hasta la temporada 22-23 "cualquier reclamación ante una Comisión Mixta era aceptada si estaba firmado el compromiso del club de abonar las cantidades reclamadas". "A partir de ahora, se requerirá, además de lo anterior, que el contrato haya sido depositado previamente en la RFEF en los plazos indicados anteriormente", remarcó.

"Desde AFE queremos subrayar que las Comisiones Mixtas, tal y como se indica en los propios estatutos de la RFEF, son órganos paritarios que siempre han tomado sus decisiones de manera colegiada por acuerdo entre las dos partes que las conformaban. La introducción de cualquier modificación en asuntos relacionados con las Comisiones Mixtas debería haberse negociado previamente con los representantes de los y las futbolistas en las mismas y no ser impuestas por la RFEF de manera unilateral", subrayó la asociación.

"QUEDA ACREDITADO QUE AFE NO MIENTE"

AFE también aclaró la comunicación interna que había mandado sus afiliados y afiliadas y calificada como "falsedad" desde la RFEF, afirmando que decía "literalmente" que la modificación por parte de la RFEF del reglamento para el funcionamiento de las Comisiones Mixtas "establece que los/as futbolistas deben depositar su contrato en su plataforma Fenix durante los primeros 15 días de cada temporada o hasta 15 días posteriores a la firma del mismo", y que no hacerlo, "las denuncias a los clubes no podrán ser aprobadas a través de las Comisiones Mixtas".

"El reglamento publicado por la RFEF establece que las reclamaciones sólo podrán versar sobre cantidades adeudadas a los y las futbolistas, como consecuencia de su vinculación con el club/SAD reclamado, que no hubieran prescrito y que deriven de un contrato o acuerdo depositado por el/la propio/a futbolista en la RFEF mediante el Portal Fenix o, si no lo hubiere hecho de manera voluntaria y en plazo se tendrá en consideración el contrato o pacto depositado por el club a los efectos de la emisión de la correspondiente licencia", citó el sindicato.

Este también detalló lo que dictamina sobre los plazos. "Los/as futbolistas podrán depositar el contrato o el pacto económico durante los primeros 15 días de cada temporada o hasta los 15 días posteriores a la firma del contrato o acuerdo si la fecha del mismo fuera posterior. Este mismo plazo se aplicará para las novaciones o modificaciones de contratos o pactos anteriores", indicó.

"A la vista de todo ello queda acreditado que AFE no miente y su único interés es la defensa de los derechos de los/las futbolistas, y que merece mayor respeto por parte de una institución como la RFEF", sentenció la AFE.

LA RFEF NO CUBRIRÁ CONTRATOS REALIZADOS "A SUS ESPALDAS"

La RFEF no tardó en responder a este comunicado del sindicato, señalando que este "quiere que los contratos opacos puedan denunciarse y salir a la luz cuando los clubes impagan a los futbolistas". "Sólo cuando se genera una deuda. ¿Hay algo más injusto y opaco?", se pregunta el ente que preside Luis Rubiales.

"La RFEF quiere que todos los contratos sean comunicados con transparencia y rigor manteniendo así el principio de igualdad y 'fair play' en la competición, además de ofrecer cien por cien garantías a los jugadores/as. Por eso da un plazo extra a los futbolistas para comunicar aquellos acuerdos que no hubieran sido comunicados por sus clubes, aflorando así el cien por cien de contratos desde el principio. Si algún club y futbolista pacta contratos a espaldas de la Federación, esta no los cubrirá", zanjó.