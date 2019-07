AFE destaca que el SIMA no le atribuye irregularidades en las elecciones sindicales de mayo

Publicado 12/07/2019 16:45:31 CET

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha destacado que el laudo emitido por el Servicio Interestatal de Mediación y Arbitraje (SIMA) no le atribuye irregularidades en el censo de las elecciones sindicales en mayo en los vestuarios de los clubes de LaLiga Santander y LaLiga 1/2/3, informa en un comunicado.

Este viernes se ha celebrado una reunión en el SIMA, en respuesta al escrito de aclaración que presentó la AFE tras la impugnación por el sindicato Futbolistas ON respecto a la decisión de 9 mesas electorales sobre los censos.

En este sentido, el sindicato de futbolistas indicó que el árbitro de este procedimiento dará respuesta "en próximas fechas" al escrito presentado por AFE.

"AFE quiere destacar que los censos fueron aprobados por los tres futbolistas componentes de cada una de las mesas electorales de acuerdo, y que coincide, con el contenido del Laudo sobre el protocolo firmado por los sindicatos", indicó en la nota el sindicato, que subrayó que el laudo no manifiesta "ninguna irregularidad imputable" a AFE.

AFE recordó que, tal y como se contempla en el protocolo acordado por ambos sindicatos, los censos estuvieron publicados en los vestuarios 48 horas, sin que Futbolistas ON impugnara ninguno ante la mesa correspondiente en tiempo y forma. "AFE entiende que Futbolistas ON no ha respetado el procedimiento establecido en el protocolo, siendo extemporáneas sus impugnaciones", lamentó.

A su juicio, Futbolistas ON aceptó "expresamente" las incorporaciones de algunos futbolistas de diferentes equipos, tanto en las actas de constitución de las mesas como en las propias actas de votación, para después impugnar la inclusión de los mismos en los censos.

"Los resultados confirman que AFE tiene la representación mayoritaria, habiendo obtenido más de un 94% de los votos emitidos, mientras que Futbolistas ON no alcanzó el 5% necesario para formar parte de la mesa negociadora del futuro Convenio Colectivo", añadió.

Por ello, subrayó que no teniendo en cuenta el voto de los 21 futbolistas impugnados, y dando por hecho que todos ellos hubieran votado a AFE, Futbolistas ON seguiría sin llegar al 5% de votos necesario para para formar parte de la mesa negociadora del Convenio Colectivo.

"AFE ha mantenido en todo momento su máximo respeto a la voluntad de los futbolistas, manifestada democráticamente en dichas votaciones, y a los resultados obtenidos por cada uno de los sindicatos. Como pilar fundamental a lo largo de toda su historia, AFE seguirá defendiendo la integridad de los futbolistas y los intereses de los mismos ante cualquier institución y jurisdicción", indicó.

No obstante, AFE aclaró que no va a dejar de "salvaguardar la integridad de las mesas electorales y no permitirá que se ponga en duda la honorabilidad de sus componentes".