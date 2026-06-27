Aganzo: "La sensación es que son los clubes los que trabajan para Tebas"

Archivo - David Aganzo - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, pidió más compromiso a los clubes para defender a los futbolistas, ya que apuntó que parecen "trabajar para Javier Tebas", sobre todo con el problema del calendario, y apuntó al nuevo convenio con punto de inflexión.

"Predomina el negocio al descanso. Quien lo para es el futbolista, pero vuelvo a hacer una llamada a los clubes, porque la sensación que me está dando es que Tebas, en vez que Tebas trabaja para los clubes, son los clubes los que trabajan para Tebas", dijo este viernes en una entrevista a Tablero deportivo de Radio Nacional de España, recogida por Europa Press.

Aganzo señaló al presidente de LaLiga y analizó un Mundial 2026 este verano que "pasará factura" en el físico de los futbolistas en una temporada próxima que empezará menos de un mes después de que termine el torneo de selecciones. Sobre el Mundial de 48 selecciones, Aganzo afirmó que de momento "está saliendo bien" y que fue la apuesta de "diversidad" e "igualdad" de la FIA, aunque reconoció los problemas que surgen de las tres sedes.

Además, el dirigente de AFE se refirió al nacimiento en abril de la Asociación Internacional de Futbolistas. "Estamos luchando porque la política predomina. La política no me gusta, lo que ha hecho FIFPRO con FIFA, quitarle todas las demandas para llegar a un acuerdo, no lo veo. Tienes que luchar por tus compañeros", dijo.

"Hay que dialogar con la FIFA y que la FIFA vea que los futbolistas tenemos muchas cosas que decir. Me pasa mucho peor con la UEFA. La UEFA cambia la Champions League, ponen muchos más partidos en lo que es la competición en sí y no hay nadie que diga nada. ¿Qué pasa? ¿Que te llevas mejor con la UEFA que con la FIFA? ¿La FIFA la matas y la UEFA no? No hombre, no", añadió.

"Tenemos que empezar a crecer, no puede entrar cualquier sindicato, para luego decir a la FIFA, ahora tenemos casi 30.000 afiliados entre los sindicatos Brasil, México, Suiza y España y eso es importante. Yo soy un amante de la libertad sindical siempre y cuando se defienda al jugador. A la hora de tener una serie de luchas, lo que pasa es que a mí no me pueden callar", dijo.

Aganzo recordó que parecen ser los únicos que llevan la contraria al presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin. "A mí no me pueden callar con dinero. Cuando hay cosas buenas o malas hay que decirlo. ¿Pero hay alguien que le dice algo a Ceferin?. No se atreve nadie. El único que se atreve es el de España, el problemático", comentó.

Por otro lado, el presidente de AFE insistió en el nuevo convenio como el gran "cambio", también para la Liga F. "Tenemos una negociación del convenio colectivo y no vamos a permitir que pase más", apuntó sobre empezar la Liga el día 14. "Los jugadores no van a tener descanso, ni sabemos quién va a jugar en cada equipo. FIFA tiene que decidir qué competiciones son las importantes", dijo.

"Cada conversación que tengo con Tebas es el dinero. Los clubes tendrán algo que decir, siempre son los futbolistas. Las chicas también nos han dado su fuerza, y vamos a hacer lo mismo. Tenemos la ventaja de un convenio que negociar. Tenemos unas líneas rojas, la salud de los futbolistas, para que no sea un círculo", añadió, convencido en terminar con el problema del calendario.

"Tebas, los chicos quieren descansar, porque no pueden más a nivel físico y mental. Esto va a cambiar", añadió, al tiempo que confió en dar "visibilidad" a la Liga F. "Dinero está muy bien, pero derechos. Todo el mundo habla pero estoy esperando que actúen. Que tengan un convenio digno, que llenen los campos de verdad. La Liga F ha recibido mucho dinero del CSD y no sé dónde está. Las chicas están para competir, han sido utilizadas a nivel político", terminó.