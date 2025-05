El agente de Klopp califica de "basura" las informaciones sobre su posible fichaje por la Roma

ROMA 20 May. (dpa/EP) -

El agente de Juergen Klopp ha desmentido este martes las informaciones de estos días sobre la posible llegada del entrenador alemán al banquillo de la AS Roma italiana en lugar del veterano Claudio Ranieiri.

El diario italiano 'La Stampa' ha especulado con la posibilidad de el exentrenador del Borussia Dortmund y el Liverpool, sin entrenar desde el pasado verano y actualmente con una especie de rol de asesor futbolístico en Red Bull, regrese a los banquillos como entrenador 'giallorosso', pero su agente fue contundente al respecto.

"Basura total. Se está volviendo aburrido tener que comentar estos rumores todo el tiempo", aseveró Marc Kosicke al diario alemán 'Bild'. Fuentes cercanas al asunto también dijeron a la agencia de noticias germana 'dpa' que las especulaciones no eran ciertas.

Desde que dejó el Liverpool FC el año pasado, el alemán ha manifestado en numerosas ocasiones que no está preparado para volver a entrenar. Ahora es el máximo responsable de fútbol en Red Bull, un trabajo que no le ha ido bien hasta ahora, ya que su principal equipo, el RB Leipzig, no se ha clasificado para competición europea por primera vez desde que ascendiese a la Bundesliga.

'La Stampa' llegó a indicar que Klopp tuvo una llamada telefónica con el propietario estadounidense de la AS Roma, Dan Friedkin, a última hora del domingo donde le dio su sí. De hecho, el diario tituló 'Habemus mister' en una referencia a la reciente elección de un nuevo Papa.