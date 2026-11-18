Contraportada y portada del título 'Las Brujas', primera obra de la colección 'Aitana Bonmatí y la pandilla Poti-Poti' - EDITORIAL BASE

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La futbolista española del Barça Femení Aitana Bonmatí colabora en la publicación de 'Aitana Bonmatí y la pandilla Poti-Poti', una nueva colección de libros infantiles protagonizada por la propia jugadora y cuyo primer título, 'Las brujas', ya está disponible en catalán y en castellano.

En este primer volumen de la serie, escrita por Ricard Bonmatí Guidonet --tío de la futbolista-- e ilustrada por Xavier Piñas, una "valiente y decidida" Aitana y su grupo de amigos descubren en medio del bosque a un extraño personaje que pasea un cerdo, un hallazgo que desencadena una aventura llena de misterio, humor y partidos de fútbol en la que el ingenio y la unión resultan clave.

La centrocampista internacional, de 28 años y ganadora de tres Balones de Oro consecutivos, ha participado activamente en la creación de los personajes y en el esbozo del primer cuento junto con su agencia de representación, WOM Sports, sumando este proyecto editorial a su biografía 'Aitana Bonmatí. Todas unidas hacemos fuerza', publicada en 2022 y ampliada en 2024.

Con esta iniciativa dirigida al público infantil, la jugadora pretende transmitir a los más jóvenes valores ligados a su trayectoria deportiva como la amistad, el esfuerzo, la diversidad y el trabajo en equipo a través de una historia cercana escrita por el maestro y poeta Ricard Bonmatí y dibujada por Piñas.