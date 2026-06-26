El Alavés deja Puma después de cuatro temporadas y firma con Macron como patrocinador técnico

Archivo - El futbolista del Deportivo Alavés Facundo Garcés contra el Sevilla FC en el Estadio Ramón Sanchez Pizjuan. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Deportivo Alavés dejará de vestir en sus equipaciones la marca deportiva alemana Puma después de cuatro temporadas de contrato comercial, y será Macron responsable de los diseños tanto del conjunto 'babazorro' de fútbol como del Saski Baskonia de baloncesto, según un comunicado emitido este viernes.

La entidad 'albiazul' recordó los "momentos relevantes" vividos junto a Puma. "El ascenso a Primera División conseguido en 2023 o el reciente ascenso del Deportivo Alavés Gloriosas a Liga F, hitos que forman ya parte de la historia reciente de la entidad", afirmó.

La institución 'babazorra' agradeció a la marca sus cuatro temporadas de "profesionalidad, implicación y compromiso", deseándole el "mayor de los éxitos" en sus futuros proyectos, al mismo tiempo de confirmar que próximamente anunciará el nuevo proveedor para los próximos años.

"El Grupo Baskonia-Alavés y Macron han alcanzado un acuerdo por el que la firma italiana se convertirá en el nuevo patrocinador técnico oficial de las entidades vitorianas", anunció minutos después en su página web.

Se trata de un acuerdo "a largo plazo". "A partir de la temporada 2026-27, Macron vestirá a Kosner Baskonia y al Deportivo Alavés, así como al primer equipo femenino y a las categorías inferiores de ambas canteras. La compañía italiana desarrollará conjuntamente con ambos clubes las diferentes líneas de juego, entrenamiento y paseo, creando productos exclusivos que reflejen la identidad, la historia y los valores del grupo", informaron.

Haritz Kerejeta, CEO del Grupo Baskonia-Alavés, se mostró "muy satisfecho" de iniciar esta nueva etapa junto a la marca italiana. "Es una marca de referencia internacional que comparte nuestra visión de crecimiento, ambición y compromiso con la excelencia. Este acuerdo a largo plazo nos permitirá seguir fortaleciendo la identidad del Grupo Baskonia-Alavés y ofrecer a nuestros aficionados productos de la máxima calidad que representen el orgullo de pertenecer a estos clubes", dijo.

Mientras que el CEO de Macron, Gianluca Pavanello, reconoció sentirse "encantado de anunciar esta doble alianza con dos clubes llenos de historia, identidad y valores". "Iniciar este camino junto al Alavés y Baskonia supone una gran motivación. La identidad y la cultura del País Vasco serán una fuente de inspiración clave en el desarrollo de colecciones que combinarán excelencia técnica, innovación en el diseño y un fuerte sentimiento de pertenencia", relató.