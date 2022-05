Alavés, Mallorca, Cádiz, Granada y Getafe no quieren asomarse al abismo

Villarreal y Real Sociedad ponen en juego la última plaza de Liga Europa

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Deportivo Alavés (31 puntos), RCD Mallorca (33), Cádiz (35), Granada (37) y Getafe (38) afrontan este domingo (19.30 horas) una jornada unificada de LaLiga Santander de tintes dramáticos en la que tratarán de evitar acompañar al Levante a LaLiga SmartBank, mientras que Villarreal y Real Sociedad se disputan la última de las plazas de acceso a la Liga Europa.

Solo los vitorianos, que visitan al ya descendido Levante, y los baleares, que reciben a un Rayo Vallecano sin nada en juego, pueden caer de manera matemática al pozo de Segunda si tropiezan esta jornada, mientras que los demás tendrían que esperar a la última fecha para conocer su futuro. En siete puntos se mueven los cinco equipos en peligro, con probabilidades muy dispares de salvarse.

En un Ciutat de València de luto tras el descenso matemático de su equipo en el Santiago Bernabéu, el Alavés, a pesar de sumar tres triunfos en los últimos cinco encuentros, no depende de sí mismo. Si pierde, estará descendido; para mantenerse en Primera, deberán ganar sus dos partidos, que el Cádiz solo sume un punto y que el Mallorca pierda al menos un choque, o ganar uno y empatar otro siempre y cuando los gaditanos no venzan en lo que resta de Liga y los mallorquinistas solo logren un punto.

El conjunto de Javier Aguirre, antepenúltimo a dos unidades de la salvación, llega a la penúltima cita tras 'rascar' un empate ante el Sevilla y consciente de que necesita sumar de tres en tres para alejar el fantasma del descenso.

Son varias las combinaciones que le dan la permanencia, pero la más sencilla es imponerse en sus dos siguientes choques y que el Cádiz no gane todo o que el Granada solo sume un punto. Como tiene también el particular ganado a los amarillos y al Alavés, también le bastaría con puntuar en los dos encuentros y que el Cádiz pierda los suyos y que los babazorros no ganen todo.

A los andaluces, a priori, les espera el peor calendario de todos, ya que reciben al campeón Real Madrid en el Nuevo Mirandilla y se enfrentan en la jornada final a un Alavés que podría llegar vivo a la lucha por la permanencia. Si ganan sus dos partidos, los de Sergio González estarán salvados, pero también si los pierden y el Mallorca no suma más de un punto y el cuadro vitoriano pierde uno.

El Granada, que visita a un Real Betis que tiene la 'Champions' muy difícil -a cinco puntos-, también quiere hacer los deberes este domingo, en el que se salvará si gana. También le valen dos empates en las últimas jornadas, o incluso no vencer en ninguno, siempre que el Mallorca no lo gane todo.

Mientras, en el Coliseum, al Getafe le basta con conseguir un punto ante el FC Barcelona -que no se juega nada con la plaza de Liga de Campeones atada- o en la fecha definitiva ante el Elche. Perdiendo ambos duelos, solo una carambola podría hacerle acabar con sus huesos en Segunda.

VILLARREAL Y REAL SOCIEDAD, POR LA ÚLTIMA PLAZA DE EUROPA LEAGUE

En el Estadio de la Cerámica, Villarreal (56) y Real Sociedad (59) se enfrentarán por la última de las plazas de Liga Europa. Los castellonenses, que se impusieron en la primera vuelta (1-3) y que se mantienen pendientes del estado de Gerard Moreno, Arnaut Danjuma, Yeremy Pino y Serge Aurier, asaltarán la sexta posición si consiguen su segunda victoria consecutiva después de golear entre semana al Rayo (1-5).

El conjunto donostiarra, que rompió ante el Cádiz (3-0) una racha de cuatro encuentros sin conocer la victoria, defenderá su puesto si logra al menos puntuar en un partido en el que no podrá contar con Carlos Fernández, Mikel Oyarzabal, Nacho Monreal y Ander Barrenetxea.

Pendiente de lo que ocurra en la Cerámica estará el Athletic Club (52), a cuatro puntos de un 'Submarino Amarillo' al que busca presionar con un triunfo ante Osasuna, que no se juega nada en San Mamés. Los de Marcelino García Toral tratarán de acercarse a la plaza de Conference League sin el sancionado Mikel Vesga ni el lesionado Oihan Sancet.

Por último, se celebrará también este domingo el duelo entre el RC Celta (43), que no se juega nada, y el Elche (39), matemáticamente salvado pero cuyos resultados, en caso de triples o cuádruples empates a 39 puntos, podrían influir en el descenso; el Cádiz se iría a Segunda si empatan con los ilicitanos y el Mallorca, mientras que el conjunto bermellón sería el que descendería si también suma 39 el Granada.

--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA SANTANDER.

Athletic Club - Osasuna. Figueroa Vázquez (C.Andaluz) 19.30.

Atlético de Madrid - Sevilla. Sánchez Martínez (C.Murciano) 19.30.

Real Betis - Granada. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 19.30.

RC Celta - Elche. Melero López (C.Andaluz) 19.30.

RCD Mallorca - Rayo Vallecano. Munuera Montero (C.Andaluz) 19.30.

Getafe - FC Barcelona. Gil Manzano (C.Extremeño) 19.30.

Cádiz - Real Madrid. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 19.30.

Levante - Deportivo Alavés. Cuadra Fernández (C.Balear) 19.30.

Villarreal - Real Sociedad. González Fuertes (C.Asturiano) 19.30.