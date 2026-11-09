Alavés y Valencia viven su esperado debut en Copa contra Anaitasuna y UE Tavernes

Justin de Haas, Valencia CF - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Deportivo Alavés y el Valencia CF vivirán este martes su estreno en la Copa del Rey Mapfre con la primera eliminatoria contra Anaitasuna y UE Tavernes, en medio de una mala racha liguera.

Para el Alavés supone un esperado estreno después de dos trágicos aplazamientos, primero por el accidente ferroviario en Toledo y, después, por la muerte del jugador del Tenerife Jesús de Miguel. El conjunto babazorro viajará hasta Txerloia para medirse a un rival que logró su pase a esta primera ronda copera después de batir al CD Tedeón por 10-2 en la eliminatoria previa.

Anaitasuna, en la primera división de honor del País Vasco, un Sexta División, buscará la campanada ante un Alavés que está tres puntos por encima de la zona de descenso en LaLiga EA Sports (Primera División), pero que lleva ocho jornadas sin ganar. Para el equipo azkoitiarra será su regreso al torneo del KO seis temporadas después, cuando pusieron contra las cuerdas al Getafe.

Quique Sánchez Flores tendrá las bajas de los internacionales Ville Koski, Yusi y Abde Rebbach, y no podrá confiarse ante un rival que, con la espera, habrá aumentado sus ganas de Copa. Ambos equipos ya se vieron en Copa en 1983, con billete para el Glorioso por goleada, aunque solo un 0-1 en Txerloia, y 8-1 en la vuelta.

Por otro lado, este martes será turno también del Valencia, en situación aún más delicada, en puestos de descenso y sin notarse reacción alguna por la llegada de Javier Aguirre hace algo más de un mes. El equipo 'che' solo ha ganado un partido con el técnico mexicano, quien no ha sido capaz de plasmar aún su sello, ni siquiera como equipo fiable atrás.

El derbi copero contra los de Tavernes de la Valldigna, equipo de la regional valenciana, se presenta como ocasión histórica para el equipo local, pero también obligado a aparcar su posición en zona de descenso liguero. Con partido miércoles y domingo para el Academia VCF, el 'Vasco' tendrá que alinear un equipo reconocible, con la obligación de no hacer aún más largo el parón por selecciones.

"La Copa no estorba para nada. Es una competición muy bonita y atractiva. Lo afrontamos con mucho respeto y seriedad", dijo Aguirre en la previa de un choque que se jugará en Mestalla, quizá un motivo de presión más para un Valencia que tiene a su gente de nuevo en situación límite y necesitada de buenos resultados.

--HORARIOS DE LOS PARTIDOS DE ESTE MARTES DE LA PRIMERA ELIMINATORIA DE LA COPA DEL REY 2026:

Pamplona - Eibar 19.00.

Anaitasuna - Alavés 19.00.

Amorebieta - UD Logroñés 20.00.

Mijas Las Lagunas - Real Jaén 20.00.

Trival Valderas - Leganés 20.00.

Tavernes - Valencia 21.00.