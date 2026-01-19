El Albacete reconoce el "sueño" de jugar contra el FC Barcelona y que sólo se centra "en la parte social"

LAS ROZAS (MADRID), 19 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado del Albacete Balompié, Víctor Varela, reconoció que era "un sueño para la ciudad y el club" recibir en los cuartos de final de la Copa del Rey-mapfre al FC Barcelona, pero puntualizó que se centran sobre todo "en la parte social" y lo que le puede suponer a la entidad, la ciudad y la región, lo que ve "mucho más trascendente incluso que el resultado".

"Es un sueño para la ciudad, para el club. Hace más de 20 años que no nos visitaba el Real Madrid y también hace más de 20 años que no nos visitaba el FC Barcelona, así que creo que es una jornada festiva", señaló Víctor Varela a los medios tras el sorteo celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El directivo recalcó que "en la eliminatoria con el Real Madrid" tuvieron claro que no se tenían que plantear "para nada la parte deportiva o el resultado". "Lo que pensamos era en volver a vivir otra noche mágica en el Carlos Belmonte, acogiendo a uno de los clubes más laureados de la historia", indicó.

Valera subrayó lo positivo de que los aficionados del club manchego "tengan la oportunidad de medir fuerzas con los mejores equipos" y que el recorrido realizado se podría "analizar deportivamente", pero que se centran "en el punto de vista social, del club, de la provincia, de la región y también de Castilla-La Mancha". "Este año estamos siendo agraciados con la visita de los grandes equipos de nuestro fútbol, y eso sin ninguna duda es una buena noticia", advirtió.

"En fútbol todo es posible y soñar y la ilusión son gratis. Estoy seguro de que vamos a competir con todas nuestras armas, teniendo en cuenta la dificultad del reto, pero insisto en que no me quiero centrar tanto en lo deportivo sino en que vamos a vivir otra auténtica jornada de fiesta, que va a ser otro día en el que todos los niños de Albacete van a soñar con su equipo, le van a apoyar y van a acudir al Carlos Belmonte para arroparle, y van a tener un recuerdo imborrable el día de mañana. Eso creo que es mucho más trascendente incluso que el resultado", añadió Valera.

Finalmente, no cree que "haya ningún tipo de comparación posible" a la hora de decir si es más difícil el FC Barcelona o el Real Madrid. "Lo que es seguro es que nosotros saldremos con toda nuestra ilusión y con la intención de hacer nuestro mejor partido y a ver dónde el fútbol nos quiere deparar", sentenció al respecto.