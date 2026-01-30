Albert Riera, nuevo entrenador del Eintracht Frankfurt hasta junio de 2028

Archivo - Albert Riera, en un partido como entrenador del Celje. - Europa Press/Contacto/Robert Zoric - Archivo

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Eintracht Frankfurt, que actualmente va octavo en la Bundesliga alemana, ha anunciado este viernes la contratación del entrenador español Albert Riera, de 43 años y que asumirá su nuevo cargo a partir del 2 de febrero "con un contrato válido hasta el 30 de junio de 2028".

"Riera disfrutó recientemente de un gran éxito con el NK Celje, club de la Primera División eslovena, al que condujo a la gloria en la Copa nacional en su primer año al mando", destacó el Eintracht en su página web.

"El Celje, con sede en el noreste del país, actualmente tiene una ventaja de 12 puntos en la cima de la clasificación de la Liga eslovena, mientras que también ha guiado al equipo hasta la fase eliminatoria de la Conference League", añadió el Eintracht en su comunicado oficial.

Esa nota de prensa recordó que "el primer puesto de Riera como entrenador jefe fue en el Olimpija Ljubljana, donde consiguió un doblete de Liga y Copa eslovenas en 2023". "También adquirió experiencia en el club francés del Girondins Bordeaux en la temporada 2023/24", se agregó.

Nacido el 15 de abril de 1982 en la localidad mallorquina de Manacor, Riera "se inició en el fútbol en las Islas Baleares de joven", según apuntó el Eintracht en su nota. "Tras dejar el RCD Mallorca, jugó en Francia, España, Inglaterra, Turquía e Italia antes de finalizar su carrera en Eslovenia", resumió el mismo texto de prensa.

"Como jugador, Riera destacó por su afán de victoria y su mentalidad profesional, lo que le permitió acumular 430 partidos oficiales, incluyendo clubes de la Premier League como el Liverpool y el Manchester City. Ganó un total de seis títulos durante sus etapas en el Mallorca, el Galatasaray y el Olympiacos, además de ser internacional con la selección absoluta de España en 16 ocasiones", recalcó el Eintracht.

Pablo Remon Arteta y Lorenzo Dolcetti llegarán al Eintracht junto al nuevo entrenador, tras haber trabajado con él en el Celje. "El segundo entrenador, Jan Fiesser, y el entrenador de porteros, Jan Zimmermann, permanecerán en el cuerpo técnico", concluyó el club de Fráncfort.